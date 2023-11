El presidente de EE.UU llamó a Milei y le confirmó que no asistirá a la asunción

El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, llamó a Javier Milei para felicitarlo por su triunfo en el balotaje contra Sergio Massa. Sin embargo, el mandatario norteamericano le dijo que no podrá venir a la asunción el 10 de diciembre porque tiene otro viaje programado.Además, durante los diez minutos que duró la conversación, ambos dirigentes hablaron de energía y alimentos, y Milei lo felicitó por la buena gestión que tuvo Biden para lograr la liberación de rehenes por parte de Hamas. El presidente electo de Argentina le dijo que tiene pensado viajar a Estados Unidos antes de asumir.Diana Mondino, la futura Canciller, confirmó el llamado en diálogo con la prensa: “La comunicación fue muy amable, hablamos de la liberación de rehenes de Israel, estuvimos hablando también que Argentina puede producir energía y alimentos. Luego las cosas habituales que uno desea fervientemente, que es que cada país pueda prosperar”, indicó.“Biden expresó sus disculpas de no poder asistir porque ya tenía otro viaje programado”, agregó Mondino.También confirmó que la idea es viajar a EEUU y otras naciones: “Nosotros tenemos previstas visitas a varios países del mundo. Hay muchos temas para tratar en todos lados”.Desde la Casa Blanca, en tanto, también emitieron una comunicación oficial. “El Presidente Biden se entrevistó con el Presidente electo de Argentina, Javier Milei, para felicitarle y hablar de la importancia de seguir consolidando nuestra sólida relación bilateral”, señala la administración norteamericana.Sobre la transición en Cancillería, la dirigente dijo que todavía no hablaron con Santiago Cafiero, actual titular de la cartera, pero que la idea es solicitar una reunión.Mondino también se refirió a la conversación con Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, que se dio antes de la charla con Biden: “Excelente también. A pesar de que siempre es necesario tener una traducción, fueron sumamente amables y funcionaron como una nueva etapa que comienza la Argentina. Ellos están organizando una cumbre de la paz en Latinoamérica y Ucrania, y nosotros ofrecimos ser la sede si eso fuera apropiado”.El propio Zelensky había compartido en su cuenta de X (ex Twitter), información sobre el intercambio que tuvo con el presidente electo de Argentina. “He invitado a Javir Milei a visitar Ucrania y enviar así una contundente señal política”, escribió el jefe de Estado ucraniano.Asimismo, le agradeció por su “clara postura” respecto de la guerra. “Nada de ambigüedad entre el bien y el mal. Simplemente un apoyo claro a Ucrania. Los ucranianos somos conscientes y lo apreciamos mucho”, afirmó.“Hemos hablado de cómo podemos desarrollar las relaciones entre Ucrania y Argentina, así como los lazos de Ucrania con otros países de Latinoamérica”, agregó Zelenski sobre la conversación.El presidente ucraniano fue el primer líder europeo en felicitar al próximo presidente argentino, luego de su triunfo claro en el balotaje del 19 de noviembre.Según contó el presidente electo, los dirigentes de influencia en el mundo que se comunicaron con él para expresarle buenos deseos en la gestión que comenzará el 10 de diciembre, fueron numerosos, a los que les envió un gesto de agradecimiento.En efecto, Milei recibió los saludos del titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, mandatarios como el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, el ex primer ministro británico y actual canciller David Cameron; el presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente chileno, Gabriel Boric; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente del Banco Interamericano (BID) Ilan Goldfajn; el presidente de Estado de Israel, Isaac Herzog; y a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Giorgieva.“Hoy hablé con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, para felicitarlo por su victoria electoral y desearle lo mejor mientras se prepara para asumir el cargo. Hay mucho que el Reino Unido y Argentina pueden lograr trabajando juntos”, manifestó David Cameron, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores en su cuenta de X.El próximo mandatario nacional atendió al funcionario inglés en uno de los salones privados que se encuentran en el lobby del Hotel Libertador, donde está alojado desde las elecciones generales y donde recibe también a los dirigentes de su espacio.Según precisaron a Infobae fuentes cercanas al economista, la charla entre los dos fue cordial e incluso en un momento Milei le mencionó que es fanático de Los Rolling Stones, a lo que Cameron le respondió que él conoce personalmente a Mick Jagger, el líder de esa banda británica. Fuente: (Infobae)