Advertencia de gremialista a Milei por Aerolíneas: “nos va a tener que matar"

El secretario General de APLA y uno de los sindicalistas emblemáticos de Aerolíneas Argentinas, Pablo Biró, aseguró que, si el presidente electo Javier Milei "se quiere cargar" a la compañía aérea estatal los va a "tener que matar"."Si se quiere cargar Aerolíneas Argentinas nos va a tener que matar, literalmente", dijo Biró y, si bien planteó que es prematuro hablar del tema ya que considera que son títulos que utiliza el libertario para polemizar, señaló que de avanzar "literalmente, va a tener que cargar muertos"."Que me anote primero y, si nos quiere meter en cana y abolir el derecho a huelga, será (Alberto) Fujimori y terminará en cana", expresó en declaraciones a Nacional Rock.Asimismo, el sindicalista afirmó: "Hay que esperar a que designen definiciones del sector y nos dirán cuál es la política comercial. Le daremos nuestra visión, pero ratifico que la política en lo comercial es una política de desarrollo estratégico, dinamiza la economía y los números que están publicados y auditados impactan en 700 mil dólares por hora al PBI"."Si se trata de números podemos, defenderlos, si se trata de gestión, se van a encontrar que es súper profesional", insistió y completó: "Si Milei es impulsor de las ideas que dice en privado, si quiere sacar impuestos y a Aerolíneas Argentinas le sacás algunos, es superavitaria de inmediato. Aporta más del doble de lo que el Estado pone para su funcionamiento".Biró planteó además que impulsar un país "sin red ferroviaria, sin Marina Mercante, sin ferrocarriles y encima sin línea aérea es una cuestión ideológica" e insistió en que sus trabajadores defenderán la compañía al exponer los números."Vamos a dar todas las discusiones con mucha prudencia, iremos a las mesas de diálogo. Van a tener que ir a tratar cualquier planteo en el Congreso y ahí vamos a decir lo que opinamos. ¿Vos le regalarías el patrimonio de todos los argentinos a un grupo, por más que sean trabajadores?", se preguntó.Por otra parte, el secretario general de APLA dijo que el triunfo de La Libertad Avanza por sobre Unión por la Patria estuvo motorizado por "un hartazgo en la sociedad por la falta de soluciones" y apuntó contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner."Milei está donde está porque tuvimos un Gobierno en el que el Presidente y la vicepresidenta no se hablaron por tres años. A mí no me vengan a dar manija que Milei no puede gobernar", resaltó.Por último, planteó que "si hay mesa de diálogo y quieren discutir" los trabajadores de Aerolíneas Argentinas cuentan con argumentos para demostrar que una compañía pública genera riqueza, y concluyó: "Ahora, si la quieren reventar para darle el negocio a los amigos de (Mauricio) Macri que lo digan y ahí nos van a encontrar. Si quieren un país desconectado lo van a tener". Fuente: (NA)