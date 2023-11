Suplentes de Salud Pública reclamaron por atrasos en el pago de sueldos

Empleados suplentes del hospital San Roque cortaron la intersección de calles La Rioja y La Paz, en Paraná, en reclamo de sueldos adeudados; tras la protesta, marcharon hacia la sede del ministerio provincial de Salud Pública para exigir respuestas al respecto.“La manifestación surgió porque los suplentes debían tener acreditados sus sueldos el sábado; la comisión directiva de ATE realizó las gestiones telefónicas porque nos encontrábamos ante un fin de semana largo, lo que complejizaba la situación, y porque para los empleados de Salud, se trata de días laborables como cualquier otro”, explicó ala enfermera de Acción Social de ATE Entre Ríos, Viviana Rivero.Entre los manifestantes había enfermeros, instrumentadores quirúrgicos y personal de maestranza; también hubo empleados de franco que se hicieron presentes a la protesta, mientras sus compañeros continuaban trabajando, debido a que no pueden cortarse los servicios. “Somos un recurso humano escaso; y sin los suplentes, los titulares de Salud Pública no podríamos cubrir toda la demanda para el trabajo diario porque el hospital es de alta complejidad”, fundamentó Rivero.“No son habituales este tipo de retrasos en los pagos y es responsabilidad del ministerio de Hacienda el pedir que se transfieran los fondos”, completó la delegada ATE Entre Ríos, Lorena Rivola. Y si bien desconocen los motivos por los que no se abonaron los sueldos, solicitaron a los responsables que por favor solucionen el inconveniente “porque son suplentes de Salud Pública de toda la provincia los que no están cobrando, siendo que estos empleados fueron los que tiempo atrás le pusieron el pecho a la pandemia”.“Los suplentes de Salud Pública están bajo una vulnerabilidad total y para muchos de ellos, este es el único ingreso familiar que poseen; hay muchas madres que son jefas de familia que necesitan cobrar para darle de comer a sus hijos”, argumentó una instrumentadora del hospital y delegada ATE, Gisela Torres.