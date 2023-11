Milei: “Voy a hacer ajuste de shock con el compromiso de equilibrio fiscal”

Política Bahillo se reunió con referentes del agro de Milei para empezar la transición

El presidente electo, Javier Milei, remarcó que su victoria en las elecciones representa "la primera vez que gana un candidato que promete ajuste"; reconoció que la inflación podría persistir entre "18 y 24 meses"; insistió en que restringirá la obra pública porque "no hay plata" y dijo que su plan económico será "de shock y con el compromiso de generar un equilibrio fiscal".En declaraciones a Neura Media, el economista libertario remarcó que el ajuste lo "va a pagar la casta"., lo va a pagar la política, la casta, los empresarios prebendarios, los medios corruptos y los profesionales que dependen de los políticos", expresó.Milei dijo que "para acomodar la macro (economía) tenemos tiempo; las bombas que nos han dejado plantadas, estoy confiado que la podemos desactivar, pero tenemos plantada una híper (inflación)".El presidente electo criticó la emisión monetaria y sostuvo que "una parte de ella se volcó a la inflación", al graficar: "El día que cortás con la emisión, si no te cae la demanda de dinero, la inflación va a seguir por 18 o 24 meses.Al ser consultado por la situación de lae impulsó la propuesta de la iniciativa de obra privada al modo chileno."Nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Nosotros no tenemos plata. Que los intendentes busquen la manera de financiarlo", advirtió.Sobre laquien lo saludó por su triunfo, reseñó que el Sumo Pontífice destacó su "coraje de enfrentar con sabiduría a una estructura política"."Una de las cosas que le señalé es que estábamos dispuestos a recibirlo y darle los honores de un jefe de Estado y darle los honores del jefe de la Iglesia católica", remarcó.Ponderó que el Papa "es alguien que podría ayudar a pacificar" y "ser alguien para que los políticos entiendan que los que pierden son ellos".Por otra parte, entrevistado por el economista Manuel Adorni en su canal de Youtube, relató que la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández fue "muy formal" y consideró "valioso" tomar la "experiencia de quien ha estado en el cargo"."Fue una charla muy cordial. Estuvimos un rato largo hablando. Hablamos sobre cuestiones de la transición, de política interna, cosas de política internacional muy importantes y después estuvimos hablando mucho de la cuestión social. La realidad es que creo que fue una charla muy productiva", indicó Milei.También alertó que los primeros días de Gobierno serán "duros" por el "ajuste" que realizará y, al ser consultado por la conflictividad social, afirmó que "se aplicará la ley porque no me voy a dejar extorsionar"."No nos vamos a dejar extorsionar por los violentos, que porque tienen un privilegio del Estado. Te pueden dinamitar todo, porque si cedemos a la extorsión ya no vamos a ser 130 en el ranking mundial, vamos a ser el peor país del mundo", consideró.Milei mantuvo una reunión con el presidente Fernández en la residencia de Olivos para dar inicio al proceso de transición, y en la que se acordó que las próximas conversaciones estarán en manos del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y de Nicolás Posse, quien fue anunciado ayer como el próximo jefe de Gabinete del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).