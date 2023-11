Etchevehere: “Milei nunca ve a la Argentina desde un lugar interesado”

El ex candidato a gobernador de Entre Ríos por La Libertad Avanza, Sebastián Etchevehere, se presentó este martes en el programade, y durante la entrevista respondió a todas las preguntas del panel.“La primera reacción que tuvimos en Entre Ríos fue fantástica, porque lo mismo que nos pasó en las PASO, los distintos departamentos se nos sumaron para ayudarnos a fiscalizar. Este proceso fue diferente, en vez de ser gente común, eran miembros de lo que era Juntos por el Cambio en forma individual y empezaron a ofrecer el conocimiento que tenían para fiscalizar”, agregó.“Imagínate lo que fue el kirchnerismo en esta maquinaria de mucho poder, acumulación, bajar ideologías, pensamientos y también políticas que se debieron llevar adelante, donde la sociedad se las llevó puesta”, remarcó.“No hay que desmerecer la gran capacidad que tiene Sergio Massa de la situación que se vivía en la coyuntura, el alto porcentaje que sacó. Tenemos una cuestión muy arraigada que también se tiene que entender y que, en el caso de que Argentina hubiera elegido a ese candidato, había que aceptarlo, pero evidentemente estamos teniendo una reconfiguración de la realidad argentina que viene con otro tipo de folclore de la política, donde quieren resultados día a día y hay que dárselo”, afirmó.“Nuestro grupo empezó a principio de año, conformamos una lista, donde estoy enamorado de ese equipo de trabajo, porque somos gente diversa con un común denominador y nos arriesgamos a apostar, sabiendo que no había estructura o dinero que tenían otros partidos, ya que teníamos que pensar cuanto gasoil utilizaríamos para hacer los recorridos y quienes nos iban a alojar en cada lugar para hacer la campaña”, sostuvo.“Lo noto porque sigo recorriendo la provincia por mi propia actividad y al encontrarlo me da satisfacción, por eso esa devolución me genera dinamismo”, añadió.“Estoy abierto a lo que surja, es decir, porque si hago una cosa o la otra, me enamoro. En el caso de la política, me genera una adrenalina extra, a veces pensaba que lo manejaba cuando lo necesitaba. También uno es producto de un grupo determinado, una circunstancia que supimos aprovechar en un momento que estábamos recorriendo los barrios de Paraná, en el cual nos hicieron una oferta donde dijimos que no, después la evaluamos, nos volvimos a bajar y terminamos festejando el año en Bajada Grande con esa apuesta de volver dignidad a los barrios”, reconoció.“Mientras la gente vea que tenemos resultados y el grupo interno considere que ese es el camino, yo le meto”, acotó.“Los gobernadores tienen que trabajar los 365 días del año, no han laburado en los últimos años. Se toman mucho su tiempo en manejar su propio poder, su estructura, pero después acompañar a la gente en tiempos de crisis, el principal reflejo se vio en época de la pandemia. No hubo acompañamiento, la gente tenía que comer, llegar a fin de mes”, agregó.Remarcó que “al ajuste lo va a hacer la política. Los gobernadores, los 24, los intendentes, van a tener que trabajar, van a tener que pelarse su cerebro para dar lo mejor de ellos para que esto funcione. Lo va a pagar la política y lo va a tener que transformar la política misma. Tiene que aparecer la vocación de servicio”.Destacó que “el jueves pasado fuimos a Córdoba para el cierre de campaña y quedamos impresionados porque no había ningún colectivo, fue impresionante la manifestación. Se había ido Javier y la gente no se iba, se quedaba. No podíamos creer la participación de la gente”.Indicó que “veo la posibilidad que nos ha mostrado el propio electorado, que vamos a tener que trabajar incluso con diferentes banderas políticas. Tenés en Paraná un municipio con una bandera, la provincia con otra bandera, y una bandera nacional. Qué bueno que estén las tres fuerzas trabajando con el mismo objetivo. A mí lo que más me interesa es controlarse el uno al otro, en la acción y ejecución. La ciudadanía, sabiamente, ha hecho un reparto de poder para que cada uno actúe con respecto al rol que le toca”.“Milei siempre va a ser bien recibido acá. Cuando nos invitó a nosotros a hacer una recorrida lo celebré, me encantó y para nosotros fue muy provechoso. Cuando lo acompañamos en el debate en Santiago del Estero también. No forzamos la situación para que venga, que fluya”, finalizó.