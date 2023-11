Gustavo Tarragona: “La ventaja de Milei se apoyó en la estructura del PRO”

En su reciente participación en "El Ventilado" de Elonce, el Licenciado en Ciencias Políticas, Gustavo Tarragona, examinó en profundidad el panorama electoral y los resultados del ballotage que llevó a Javier Milei, de La Libertad Avanza, a la presidencia de Argentina.Al abordar el análisis de los votos, Tarragona destacó: “Existen dos grupos significativos: aquellos que utilizaron su voto como castigo político y otros que votaron con la intención de construir un proyecto político diferente”.El politólogo también señaló que “la ventaja obtenida por La Libertad Avanza se apoyó en estructuras como el PRO o el sindicalismo, proporcionando una base que, aunque sólida, aún no consolida al partido después de tres años de su inicio”.Cuando se le preguntó sobre cómo gobierna un presidente desde la no política, Tarragona expresó: “Lo interesante es que aquellos que definimos como la anti política es una postura política. Esta avalancha de votos que tuvo La Libertad Avanza, paradójicamente encierra ciertas debilidades en que no hay gobernadores, el apoyo legislativo se traduce en 35 o 38 bancas en la Cámara de Diputados, y hay muy pocos senadores a nivel nacional; se avecinan desafios para Javier Milei y para su partido político en conformación extremadamente grandes”.En relación con la viabilidad de gobierno en términos de ministerios, Tarragona reflexionó sobre la necesidad de una redefinición y destacó la importancia de discutir la capacidad del Estado para implementar políticas. Según sus palabras: "No sé si es importante el número, creo que también lo que hay que discutir es la capacidad de Estado para implementar políticas, que no tiene que ver con un Estado grande o pequeño sino como la fortaleza de ese Estado".Para finaliza, el politólogo manifestó: “Estamos en la típica coyuntura de coaliciones que se conforman para ganar una elección y de coaliciones que se conforman para gobernar y son dos cosas distintas, entonces, de alguna manera estamos pasando de una transición de un conjunto de coaliciones políticas que se conformaron en términos electorales a una coalición con referentes del PRO y otros partidos que está preparándose para gobernar”.