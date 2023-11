Frigerio anunció los funcionarios que lo acompañarán en su gestión provincial

El gobernador electo, Rogelio Frigerio, utilizó sus redes sociales para mostrar el equipo de gobierno que lo acompañará a partir del 10 de diciembre. “Con este equipo de hombres y mujeres venimos trabajando en un plan de gobierno para transformar la provincia”, manifestó el próximo mandatario provincial.



En la foto tomada en la capital provincial, se puede ver a quien será el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto al secretario de Trabajo Mariano Camoirano, el titular de Asuntos Institucionales y Reforma Política: Julián Ariel Maneiro y el futuro secretario de relaciones con Gobiernos Locales, Miguel Angel Heft.



Al frente del Ministerio de Infraestructura y Servicios estará Darío Schneider. Lo acompañaron el futuro secretario de Obras Públicas, Leila Recalde y el secretario de Transporte: Juan Diego Elsesser.



Como ministro de Seguridad y Justicia fue presentado Néstor Roncaglia. Martín Acevedo Miño será el nuevo secretario de Justicia.



Julio Panceri será el ministro de Finanzas, La Secretaría de Hacienda será ocupada por Mariela Volpe. En la Secretaría de Presupuesto y Finanzas ira Uriel Brupbacher.



Guillermo Grieve, en tanto, ocupará el Ministerio de Salud. Tendrá como secretario de la cartera a Daniel Blanzaco.



La nómina continúa con el Ministerio de Desarrollo Económico que dependerá de Guillermo Bernaudo, asistido en la Secretaría de Agricultura y Ganadería por Raúl Boc-Ho; en la Secretaría de Ambiente por Rosa Hojman; en la Secretaria de Industria, Comercio y Minería por Victoria Giarrizzo. En la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor presidirá Paula Vicari y la Secretaría de Ciencia y Tecnología será ocupada por Walter Sione.



Se dio a conocer, además, que Ministerio de Desarrollo Humano será presidido por Verónica Berisso, quien termina su intendencia en la Ciudad de Gualeguay. Estará acompañada por el futuro secretario de Deportes, Sebastián Uranga; en la Secretaría de Cultura por Fabián Reato y en Gestión Social por Pablo Omarini. Además, en Articulación de Política Social estará Ricardo Vales y Ayelén Acosta en Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado.



Se anunció que el Consejo General de Educación será conducido por Alicia María Fregonese y que Jorge Satto será el secretario de Turismo.



Esteban Vitor se ocupará de la Secretaría legal y Tecnica y Jorge Chemes responsable del Ente Region Centro.



Mauricio Colello, ocupará la Secretaría General de la Gobernación, y los secretarios de Modernización y de Comunicación: Emanuel Gainza y Sergio Kneeteman, respectivamente. Uno por uno Ministerio de Gobierno y Trabajo: Manuel Troncoso



Abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue abogado asesor de la Unión Obrera de la Construcciones de la República Argentina (UOCRA). En la función pública fue Coordinador de Relaciones Gremiales del PAMI (2015 - 2017), Coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Entre Ríos (2017- 2019), Director Nacional de Asociaciones Sindicales, en el Ministerio de Trabajo de la Nación (2019). Actualmente es Diputado Provincial de Entre Ríos y preside la Comisión de Trabajo. Y es Coordinador de la Diplomatura Universitaria en Estudios Sindicales en UADER.



Secretaría de Trabajo: Mariano Camoirano



Graduado como Contador Público por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y actualmente realiza su tesis de la Maestría en Administración de Negocios en la Universidad Nacional Del Litoral (UNL). Su trayectoria académica está respaldada por estudios de especialización en Contratos del Estado e Infraestructura Pública en la Universidad Austral y un Posgrado en Diseño y Evaluación de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Actualmente es docente titular ordinario en la asignatura de macroeconomía en la Licenciatura en Administración Pública de la UADER. Docente integrante de los equipos de la diplomaturas en "Organización, Conducción Y Participación Sindical" y de "Procedimientos y Abordaje Integral de las Relaciones Laborales".



Secretaría de Gobiernos Locales: Miguel Ángel Heft



Es docente, tiene 53 años de edad. Es dirigente social y deportivo, fundador de la Escuela de fútbol infantil del Club Atlético Arsenal de Viale. Participó activamente en cooperadoras escolares y en la Comisión Directiva de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata de Viale. Dirigente político desde el año 2002, con experiencia legislativa en el Concejo Deliberante en los períodos 2003-2007 y en el período 2015-2019. Fue Secretario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Viale durante el período 2.015-2.019. Actualmente Presidente de la misma Caja hasta diciembre del 2023.( ad honorem). Actualmente es Presidente del Concejo Deliberante de Viale.



Secretaría de Asuntos Políticos: Julián Ariel Maneiro



Abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Nacional del Litoral. (Santa Fe. Argentina). Especialista en Derecho Administrativo, Magister en Ciencias Sociales, con orientación en Sociología Política, Sociología en la Educación y Sociología del Derecho; Dr. en Ciencias Sociales. Actualmente es diputado provincial y profesor de diversas cátedras en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).



Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios: Darío Schneider



Arquitecto, 58 años de edad, electo 3 veces intendente de Crespo. Desarrolló un ambicioso plan de obra en la ciudad en los períodos que fue intendente, junto a políticas públicas transformadoras e innovadoras.



Secretaría de Obras Públicas: Leila Recalde



De 58 años edad. Se desenvolvió en la Secretaria de planeamiento e infraestructura, Arquitecta con especialidad en programas de vivienda, hábitat, saneamiento y ordenamiento territorial. Además, fue Directora de arquitectura de la Provincia.



Secretaría de Transporte: Juan Diego Elsesser



De 45 años de edad, Secretario de Transporte de Crespo, actual Secretario de Servicios públicos de esa ciudad. Gestionó el desarrollo de la infraestructura pública en su ciudad entre los períodos 2015/2023.



Ministerio de Seguridad y Justicia: Néstor Roncaglia



Abogado. Terminó la escuela secundaria en la ciudad de Chajarí y en 1980, a los 18 años, ingresó a la academia de la Policía Federal Argentina. Entre los años 1990 y 1991 estuvo destinado en la Delegación Concordia de PFA. Desde el año 1992 formó parte del área de investigaciones e inteligencia criminal. En 2012 fue designado jefe de la Superintendencia de Drogas Peligrosas hasta el año 2016 en el que fue designado como Jefe de la Policía Federal hasta 2020, retirándose con la jerarquía de Comisario General.

Ha trabajado con las agencias antidrogas DEA de Estados Unidos, BKL de Alemania, Policía Federal de Australia, policías nacionales de toda Sudamérica, de Francia, de España y de Italia.

En el año 2018 fue designado como Vicepresidente de Interpol. Fue el coordinador de la organización de la Cumbre del G-20 de Buenos Aires en 2018, siendo la decimotercera reunión del máximo nivel de representación del foro internacional, correspondiente a los líderes de Estado.



Secretaría de Justicia: Martín Acevedo Miño



Abogado y doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor de Derecho Constitucional y ex decano. Ex convencional constituyente provincial. Secretario general de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.



Ministerio de Hacienda y Finanzas: Julio Panceri



De 57 años de edad, es Contador público nacional, egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Director Administración UTN/Regional Paraná Director del Centro de Estudios Sociales y Económicos para el Desarrollo (CESED) y docente Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de la Plata.



Secretaría de Hacienda: Mariela Volpe



57 años. Contadora Pública Nacional - UNER. Especialista en Derecho Tributario – UNL. Ha desarrollado su actividad profesional desde el 2004 como Contadora Delegada de la CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA de Entre Ríos. También ha trabajado como consultora de empresas. Su actividad docente incluye las materias: “Impuestos” – UNER, Ayudante de Cátedra y “Contabilidad Socio Ambiental y de ONG” - UCA-Sede Paraná, Profesor Asistente.



Secretaría de Presupuesto y Finanzas: Uriel Brupbacher



Contador recibido en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Fue concejal de la ciudad de Viale en 2011-2015 y fue elegido intendente en su ciudad en el periodo 2015-2019. Actualmente se desempeña como diputado provincial.



Ministerio de Salud: Guillermo Grieve



Se recibió de Médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario en 1982. Realizó la especialidad de Terapia Intensiva en el Hospital Italiano de la Ciudad de Rosario y se recibió de Especialista en Terapia Intensiva en el Colegio Médico de Rosario, realizando Rotaciones de la Especialidad en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires y en el Herman Hospital de Houston Texas.

Desde 1991 es Jefe de Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná por Concurso hasta la fecha, jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana, y Director Médico del Centro de Atención y Cuidados Especiales CAICE.

Es secretario de la Filial Entre Ríos y de la Regional Mesopotamia de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y Presidente de la Sociedad Entrerriana Terapia Intensiva SETI.

Fue Docente a Cargo de la Cátedra de Infectología de la Extensión Universitaria de la UNR en el hospital san Martín desde el año 1990 hasta el año 2000 y realizó trabajos científicos de publicaciones nacionales e internacionales.



Secretaría de Salud: Daniel Blanzaco



Nació en 1971. Médico; egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba, especialista en Medicina Interna. Carrera de Especialista en Medicina Interna. 28 años de experiencia profesional. Actualmente es se desempeña en el Hospital San Martín de Paraná. En un consultorio privado de Clínica Médica y es Médico Asesor Caja Notarial de Acción Social de Entre Ríos.



Ministerio de Desarrollo Económico: Guillermo Bernaudo



Es Ingeniero Agrónomo, recibido en la Facultad de Agronomía, de la UBA. Estudios de Post Grado en Gobernabilidad. U.N. de La Matanza (2010-2012). Becario del Departamento de Estado de los EEUU para el estudio de “Sinergias Público-Privadas en el sector Agrícola”. International Visitor Leadership Program (IVLP), Washington DC, 2011. Becario de la Friedrich Naumann Stiftung, “Strategic Political Communication”. International Academy for Leadership (IAF), Gummersbach, Alemania,2012. Certificado en Indicadores Para el Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2022.

Es profesor Adjunto “Políticas Económicas Agropecuarias” Universidad de Belgrano 2012 a la fecha, y de “Comercio Agrario Internacional” Universidad de Belgrano 2021 a la fecha. Administrador y Director de empresas agropecuarias en ER y ROU. (1991 a la fecha). Asesor CREA, Coordinador CREA de Entre Ríos y Líder de Investigación y Desarrollo de AACREA (1985-2012) ACTIVIDADES DIRIGENCIALES Y DE GOBIERNO.

Fue Jefe de Gabinete, del Ministerio de Agroindustria de la Nación 2015-2017. Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 2017-2019. Asesor del Bloque PRO, HCDN, 2020 a la fecha. Vocal de Consejo Directivo del PRO Entre Ríos, 2019 a la fecha y Presidente de la Fundación Pensar Entre Ríos, 2020 hasta hoy.



Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: Raúl Boc-Ho



Ingeniero Agrónomo. Fue asesor de grupos CREA, asesor y administrador de empresas agropecuarias. Fue Presidente de Sociedad Rural Villaguay, Presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos FARER, integrante de la Mesa Ejecutiva de Confederaciones Rurales Argentinas CRA, Presidente del Consejo del Centro Regional Entre Ríos y de la Macroregión Pampeana Norte del INTA.



Secretaría de Ambiente: Rosa Hojman



Ingeniera Agrónoma (UBA), Docente en UADER, Posgrado en Educación ambiental, Mediadora general, educativa, ambiental y comunitaria. Trabajó en el Centro de Mediación Comunitaria de la ciudad de Paraná. Fue candidata a diputada nacional, a convencional constituyente de la provincia de Entre Ríos y a concejal del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná, luego se desempeñó como asesora en las comisiones de Ambiente y Salud en dichos ámbitos.

Hasta diciembre de 2019 fue subsecretaria de Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná.



Secretaría de Industria, Comercio y Minería: Victoria Giarrizzo



Doctora en Economía y Licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente e Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política IIEP-Baires-UBA. Fue Directora de Producción de Concepción del Uruguay. Asesora en industria y comercio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Directora de proyectos de investigación científico-tecnológicos y articuladora de Economía del Conocimiento. Directora del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX). Fundadora y presidenta de Movida Argentina, una ONG dedicada al desarrollo de emprendimientos sociales. Se desempeñó como jefe del Departamento de Publicaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre 2003 y 2007.



Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor: Paula Vicari



Es ingeniera en producción agropecuaria por la Universidad Católica Argentina y posee un posgrado en Gestión Ambiental Sostenible por la Universidad Austral.

Coordinó proyectos de responsabilidad social universitaria en el área de compromiso social de la UCA. Fue Directora de Producción y Desarrollo Local en la Municipalidad de Victoria, Entre Ríos y posteriormente Secretaria de Producción y Medio Ambiente.

En el sector privado se especializó en producción lechera en la región de Southland, Nueva Zelanda y se desempeñó como asesora técnica comercial en diversas empresas nacionales e internacionales.



Secretaría de Ciencia y Tecnología: Walter Sione



Nacido en 1973, es Ingeniero Agrónomo (UNER), Especialista en Teledetección, SIG y Cartografía Temática (Univ. Católica de Chile y Universidad Alcalá de Henares) y Doctor en Ciencias Aplicadas (Universidad Nacional de Luján). Categoría I del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores. Director del Centro Regional de Geomática de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Director de la Maestría en Geomática Aplicada a la Gestión de Riesgos Ambientales de la FCyT-UADER (2012 a 2021), Co-Director del Doctorado en Ciencias Aplicadas de UADER (Desde 2023) y Actual Secretario de Ciencia y Técnica de UADER (desde 2021). Profesor en cursos de Grado y Posgrado.



Ministerio de Desarrollo Humano: Verónica Berisso



Arquitecta y Docente de la ciudad de Gualeguay, tiene 48 años, ha sido miembro de Instituciones Intermedias de su ciudad.

En 2015 asumió como Concejal hasta 2019, luego como Vice Intendente hasta Noviembre de 2020 en que se hizo cargo de la Intendencia cuyo mandato culmina el 10 de diciembre de 2023.



Secretaría de Deportes: Sebastián Uranga



Tiene 59 años de edad. Jugo en la Liga Nacional de Básquet en distintos equipos, entre ellos ferro carril oeste donde se consagro campeón. como integrante de la Selección Argentina de Básquet, participo en las etapas juveniles, y debuto con la selección mayor de básquet en 1984. Participo en los premundiales de 1989 y 1993; los Juegos Panamericamos en 1991; también estuvo presente en los mundiales de 1986; 1990 y 1994.

Luego de su retiro de la práctica profesional del deporte, fue entrenador en distintos clubes y en 2016 fue dirigente deportivo se desarrollo como director deportivo de la Confederación Argentina de Básquet.



Secretaría de Cultura: Fabián Reato



Periodista y escritor. Cursó la Licenciatura de Ciencias de la Información en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Trabajó como periodista en los diarios Hora Cero, Nueva Hora, Región y El Diario. Además, condujo programas de contenido cultural en LT14 y en Radio Municipal de Paraná. Creó y dirigió el sitio web de contenidos culturales Laurentino. Dirigió la revista académica Tiempo de Gestión, de la Facultad de Ciencias de la Gestión (UADER).

En 2018 ganó el Premio Literario Provincial Fray Mocho, Categoría Cuentos, con su libro El baile de las vizcachas.

Dictó talleres de escritura creativa en el ámbito municipal de Paraná. Actualmente, coordina el taller Vamos a contar historias y Bitácora de Lecturas en el Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha sido integrante del Consejo Editorial de la Editorial de Entre Ríos y ha formado parte de jurados de concursos literarios.



Gestión Social: Pablo Omarini



41 años. Abogado, especialista en Derecho Aduanero. Actual Secretario de Gobierno Economía y Coordinación en la Municipalidad de General Ramírez (segundo período consecutivo). Docente. Profesor de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).



Secretaría de Articulación de Política Social: Ricardo Vales



Es abogado y escribano. De 2011 a 2015 fue Secretario de Desarrollo Social, Secretario Legal, tecnico y de Coord Gral, Secretario de Gobierno de la municipalidad de Concepción del Uruguay.

2015 a 2019 fue Secretario de Jefatura de Gabinete y secretario de Gobierno de la municipalidad de Concepción del Uruguay. 2019 a 2023 Vice intendente de Concepción del Uruguay.



Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado: Ayelén Acosta



Oriunda de Paraná, tiene 35 años. Desde el 2015 representa a los entrerrianos en la Cámara de Diputados de la provincia.

En la actualidad es Vicepresidenta II de la HCDER y ocupa la Presidencia de la Comisión de Seguridad.

Entre sus labores legislativas se resaltan haber sido autora de proyectos de ley como: Equinoterapia, Paridad de Género, Adhesión a la Ley Nacional de Narcomenudeo y la Creación del Nuevo Patronato de Liberados.



Secretaría legal y técnica: Esteban Vitor



Abogado, posgrado en Derecho, Agrario, postgrado en Derecho Bancario y Fiannciero, ex director por Entre Ríos de la SRA, actual Diputado Provincial, presidente bloque Pro y presidente del Foro Federal de Legisladores provinciales del Pro.



Consejo General de Educación: Alicia María Fregonese



Del 2021 al 2023 Lideró los equipos técnicos que llevaron adelante la elaboración del Proyecto Plan Educativo para la provincia de Entre Ríos, una visión integral de la educación como motor del desarrollo de la sociedad. Del 2017al 2021 fue Diputada de la Nación, por nuestra provincia. Allí formó parte de las comisiones de: Educación, Agricultura y ganadería, Recursos Naturales y conservación del ambiente humano, Familias, niñez y juventudes, Economías y desarrollo regional, Pequeñas y Medianas Empresas, Grupo parlamentario de amistad con Australia, China, EFTA, Japón.

Del 2016 al 2017 confirmó el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación donde se desempeñó como: Coordinadora Nacional de la Modalidad Educación Rural, en Gestión Educativa y fue Secretaria de Innovación y Calidad Educativa.

Del 2013 al 2015 fue coordinadora del área Educación de la Fundación Pensar. Entre

2012 y 2015 fue Sub Coordinador del Comité de Educación de la Sociedad Rural Argentina (SRA). EN fue delegada de la SRA a nivel nacional y a partir de 2012, directora. Fue docente de inglés en diversos colegios.



Secretaría de Turismo: Jorge Diego Satto



Nacido en Concepción del Uruguay. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional J. J. de Urquiza y es abogado graduado en la UNL. Post título en Enseñanza Universitaria en Derecho(UCU). Post Titulo en Responsabilidad Civil Extracontractual en la Universidad Degli Studi di Bari (Italia). Coach Ontológico Profesional y facilitador Profesional. Se ha desempeñado como Delegado Argentino en CARU (2015/2019) y actualmente es Diputado Provincial.



Responsable del Ente Region Centro: Jorge Chemes.



Productor tambero. Asumió la presidencia de CRA en diciembre de 2019 y por dos períodos consecutivos hasta este año.

En Entre Ríos, ejerció durante dos mandatos consecutivos la presidencia de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).

En 2009 fue electo diputado nacional y tras asumir integró las comisiones de Agricultura y Ganadería; de Economía; de Asuntos Cooperativos y Mutuales; de Defensa del Consumidor; de Finanzas y de Minería y fue en esos ámbitos, como en los gremiales, un activo defensor de los pequeños y medianos productores.



Secretaría General de la Gobernación: Mauricio Juan Colello



Fue el Jefe de Campaña en las elecciones a diputado nacional del 2021 y de la reciente campaña que llevo a la gobernación a Rogelio Frigerio (2023). Asesora a Frigerio desde el año 2013. En los últimos 4 años, estuvo al mando de la Subsecretaría de Vinculación y Comunicación Interjurisdiccional en la gestión saliente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ocupó el cargo de Secretario General del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda durante el período de 2015 a 2019.



Secretaría de Modernización: Emanuel Gainza



Candidato a Intendente de la ciudad de Paraná en las últimas elecciones - tiene 35 años, es abogado, realizó un curso de “gestión de equipos y solución de conflictos” en la “Universidad de Maryland” (Estados Unidos) y fue becado en 5 oportunidades por la Fundación Política Alemana “Konrad Adenauer”. Fue Concejal durante el período 2015-2019 y actualmente es vicepresidente de la Fundación “Hacemos Argentina”.



Secretaría de Comunicación: Sergio Kneeteman



Fue concejal y luego secretario de gobierno. Fue diputado entre el 2015 y 2019 donde presidió el bloque de legisladores de la Cámara Baja. Fue parte clave en las campañas de Cambiemos desde el 2009 a la fecha.