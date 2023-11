Fernández: "Los cambios en democracia deben ser fáciles y rápidos"

El presidente Alberto Fernández aseguró que la reunión que mantuvo hoy con su sucesor electo, Javier Milei, fue "cordial y amable" y ambos intercambiaron "opiniones mutuamente", a la vez que llamó a que el peronismo "se replantee cosas que han ocurrido en estos cuatro años".Además, el jefe de Estado contó que en la conversación con el mandatario electo pudo "escuchar sus pareceres" y que ambos compartieron "opiniones mutuamente"."Obviamente, no pensamos igual, sino muy distinto", resaltó, aunque agregó que fue "una buena reunión".En el adelanto de casi cinco minutos de la entrevista -que se emitirá completa esta noche- se consultó sobre la visita de Milei a la quinta de Olivos.Al responder sobre el diálogo mantenido con Milei, Fernández dijo que fue "una buena reunión" que se desarrolló "en momentos en que la democracia así lo exige, para no hacer traumáticos los cambios, porque los cambios en democracia deben ser fáciles y rápidos".Consultado sobre la derrota de Unión por la Patria (UxP) del domingo y si él se sintió responsable de los números obtenidos por Sergio Massa, el mandatario respondió negativamente y añadió: "Nuestro espacio debe replantearse cosas que han ocurrido en estos cuatro años y cada uno verá la cuota de responsabilidad que le cabe"."Es evidente que no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo porque este es un Gobierno que ha atravesado cuatro años de muchos problemas", analizó Fernández.Mencionó entonces la "enorme deuda que dejó Mauricio Macri con una economía desquiciada", producto del acuerdo con el FMI en 2018, en la gestión de Cambiemos; como también la pandemia, la guerra en Ucrania y, remarcó, "la mayor sequía en los últimos cien años que nos privó de alrededor de 25 mil millones de dólares"."Ante tanta adversidad que nos tocó vivir, los resultados deberían ser más ponderables, pero sin embargo la falta de dólares que nos produjo la sequía potenció una inflación que heredamos de Macri", analizó.Pese a esto, Fernández ponderó que su gestión llevó a cabo "la obra mas grande de la democracia que nos favoreció en la soberanía energética", en alusión al Gasoducto Néstor Kirchner que une el yacimiento de petróleo y gas no convencional con la provincia de Buenos Aires.Por último, el jefe de Estado, que transmitirá el mando en 19 días, reivindicó también haber encabezado el Gobierno "con el menor índice de conflictividad social", según destacó.