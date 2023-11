La opinión de los gremios tras el ofrecimiento del gobierno de un 8, 3%

UPCN

El gobierno provincial propuso, a gremios estatales y docentes, un incremento, con los haberes de noviembre, del 8,3%. Esto se suma al aumento otorgado en lo que va del año y mantiene el salario de estatales y docentes por encima de la variación general de precios.Tras el encuentro paritario, los gremios dialogaron con Elonce y dieron su opinión al respecto.Al respecto, el secretario general de UPCN, José Allende, expresó a Elonce que “la propuesta es acompañar el índice inflacionario, conocido en los últimos días, ya lo ofertado lo consideramos insuficiente. Dejamos abierta la paritaria dado que ya la liquidación tiene que hacerse. No se trata del cierre paritarias porque queremos que sindicatos sigamos debatiendo”.Y agregó que “se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves donde, ya consultado con los cuerpos orgánicos, debatiremos”.Al ser consultado por la paritaria, Allende informó que “entendíamos que íbamos a superar en ocho o diez puntos a la inflación, pero ahora consideramos que hemos perdido mucho. Queremos que no se corte el diálogo con el Ministro Economía para llegar a un acuerdo”.Sobre los meses que se discutirán en la paritaria, mencionó que “en un primer momento se había solicitado establecer una cuerdo que abarque hasta el mes de enero, porque sabemos que en una transición a veces las convocatoria a paritaria se dilatan, pero el gobierno actual mencionó que no se puede comprometer al gobierno entretanto”.En este sentido, destacó que esperan que el gobernador electo los convoque para dialogar sobre los sueldos. “Los trabajadores están viendo que el salario se le desmulle mucho por la inflación”, aseveró.Sobre las elecciones destacó que “es la voluntad popular y debe ser respetada, no queremos poner palos en la rueda vamos a acompañar siempre y cuando en el diálogo se encuentren la posición de los trabajadores”.Al respecto, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, mencionó que “queríamos seguir ganándole a la inflación y tener una propuesta que garantice eso, pero nos vamos con una propuesta que lamentablemente es insuficiente, iremos a un plenario de delegados y en 48 horas daremos una respuesta”.“Sería bueno que el Poder Ejecutivo eleve la propuesta del 8,3 por ciento”, amplió y señaló que “pretendíamos un 17 por ciento, diez para igual la inflación y otros siete para ganarle y así trabajar holgados para el gobierno que viene”.Finalmente, destacó que el gobierno “deja la vara muy alta respecto a las paritaria y los derechos, es algo que vamos a defender en cada instancia”.Por su parte, el secretario gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, comunicó que “el ofrecimiento salarial está lejos de las expectativas y lo demandado por el último congreso sindical y comunicado a Trabajo”. El gremio docente había convocado a asambleas para esta noche y mañana; mientras que las asambleas resolutivas están previstas para la tarde del miércoles en la sede de la seccional y el jueves sesiona el congreso en Nogoyá donde se tomará la decisión final respecto de la aceptación o rechazo a la propuesta de aumento salarial del Ejecutivo entrerriano.En la oportunidad, Zampedri manifestó su “preocupación” por el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales, “atendiendo a los planteos privatizadores y mercantilizantes de la educación, porque primero habló de voucherización y luego se retractó y dijo que el sistema se mantendrá como está”. El gremialista indicó que Agmer se mantiene “en alerta y ratifica de forma contundente y definitiva la defensa al derecho social a la educación y al Estado como garante de ese derecho social porque no hay educación pública sin garantía del Estado”.Punto aparte, indicó que a la fecha no han mantenido un encuentro con responsables de la nueva gestión de gobierno. “Tenemos predisposición a dialogar”, comentó Zampedri y en el gremio se mantienen a la espera de la confirmación del equipo de Rogelio Frigerio. “Tenemos que renegociar salario en diciembre y seguir discutiendo cómo se consolida la escuela pública y se incluye a todos los pibes que están fuera del sistema; y cómo se mejoran las condiciones de trabajo de los docentes”, sostuvo al respecto.En tanto, el secretario adjunto de Amet, Carlos Varela, también brindó a Elonce sus apreciaciones respecto del encuentro paritario. “No le ganamos a la inflación porque perdimos el 8.3% de octubre y lo que marcó el Indec ahora, lo pagarán con los haberes de noviembre a principios de diciembre, pero no de forma retroactiva”.Para Varela, ese incremento, “al no ser retroactivo, no cumplirá el acuerdo por el cual íbamos a ir cobrando la inflación que marcaba Indec”. “Además, tampoco habría ningún tipo de adelanto para noviembre, por la inflación que sufrimos y que impacta en los costos de los servicios y lo que uno compra”, recalcó el entrevistado.Por lo antes expuesto, para Varela, “de ningún punto de vista, recuperamos el poder adquisitivo perdido en el transcurso del año”.Amet convocó a asambleas en las escuelas para hoy; la reunión de delegados está pautada para el jueves en Paraná y el viernes informarán lo resuelto por las bases a Trabajo.