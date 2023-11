Aseguran que la reunión entre Fernández y Milei fue “amable y respetuosa”

Política Javier Milei y Alberto Fernández se reunieron en la residencia de Olivos

El presidente Alberto Fernández se reunió hoy durante dos horas y media en la residencia de Olivos con el mandatario electo Javier Milei, en un encuentro que dio inicio formal al proceso de transición hacia la asunción del nuevo Gobierno, el próximo 10 de diciembre.Según informaron fuentes oficiales, el encuentro "fue amable, respetuoso e institucional" y durante la reunión Fernández y Milei repasaron "los temas de Estado y la agenda internacional", y se aclaró que "no hubo ningún pedido particular de ningún tema"."Fue dar inicio a los equipos de transición con enlaces en todas las áreas. Duró dos horas y media. Fue amable, respetuosa e institucional", explicaron las fuentes.Junto con la comunicación oficial se publicó una foto del encuentro, en la cual puede verse a Fernández y a Milei sentados en un sector exterior de la residencia de Olivos en torno a una pequeña mesa y con dos vasos de agua.Milei partió después de las 8 desde el Hotel Libertador, ubicado en el avenida Córdoba 690 del centro porteño, rumbo a la residencia de Olivos sin formular declaraciones a la prensa, y durante el camino se detuvo en un semáforo y saludó a un grupo de chicos que viajaban en una combi escolar.El futuro mandatario asistió al encuentro junto con Nicolás Posse, quien fue anunciado ayer como el próximo jefe de Gabinete del gobierno de La Libertad Avanza.En un comunicado difundido ayer en la red social X a través de la cuenta creada con el nombre de Oficina del Presidente electo, se informó que "no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción".No obstante, hoy se conoció que Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura, que tendrá a su cargo cinco áreas clave de la gestión: Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones, según lo confirmó el propio dirigente en declaraciones a radio Mitre."Hasta el 10 de diciembre, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos", manifestaron ayer desde el espacio de Milei.Por el lado de Massa, el ministro de Economía seguirá al frente del Palacio de Hacienda hasta el 10 de diciembre y designó un equipo que se hará cargo de los aspectos económicos de la transición de Gobierno de cara a la asunción de Milei.También decidió la continuidad hasta el 10 de diciembre del dólar diferencial para las exportaciones, bajo un nuevo esquema respecto al vigente hasta el viernes pasado, en el que los exportadores podrán liquidar hasta el 50% al dólar contado con liquidación (CCL) mientras que la otra mitad se canalizará a través del mercado único y libre de cambios (MULC).Las definiciones se tomaron tras una reunión que Massa mantuvo ayer por la tarde con su gabinete en el Palacio Municipal de San Fernando.Al finalizar el encuentro que mantuvo con su gabinete, Massa puso a disposición del presidente Fernández un equipo para llevar los aspectos económicos de la transición de Gobierno de cara a la asunción de Milei.Estará conformado por los secretarios de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y de Hacienda, Raúl Rigo; por el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur; y por el titular del Banco Central, Miguel Pesce, según precisaron fuentes oficiales. (Télam)