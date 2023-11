Macri: Milei “tiene el apoyo como no tuvo nadie en muchas épocas”

El ex presidente Mauricio Macri consideró que la herencia que recibe Javier Milei "es varias veces peor" a la que heredó él en 2015 tras el gobierno de Cristina Kirchner."La sucesión de lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández y la aceleración hacia el abismo que le dio el superministro Massa en estos 16 meses es fatal. Este cepo al dólar es mucho más complejo. Este sistema extorsivo, mafioso, atemorizante, desarmarlo es una tarea muy difícil que le espera Milei. Tenemos que acompañarlo todos"", añadió.Asimismo, añadió: "En el 2015, yo no tuve el mandato de cambio económico, fue moral, de una política, de cultura de poder sana"."Cada vez que uno se metía a corregir el gasto público, a corregir cosas que estaban mal, tronaba todo. Ahora hay un señor que dijo `yo vengo con una motosierra` y tuvo una cantidad de votos infernal. La gente dijo que tenía razón", apuntó."Quedó en evidencia que el populismo es un sistema tramposo que te permite un corto presente y después te va comiendo sistemáticamente el futuro", aseguró.En ese sentido, Macri dijo que Milei "tiene el apoyo como no tuvo nadie en muchas épocas para hacer este cambio"."La Argentina pedía un cambio y había que acompañarlo. Eso del voto en blanco es pegarle un tiro a la esperanza", evaluó."El cuentito del Estado que te resuelve todo es mentira. Como dice Javier, se transformó en una herramienta que beneficia a la casta", señaló.Macri remarcó que la gestión de Fernández "es un gobierno en descomposición" que nos ha "sometido a cuatro años de irracionalidad".En ese sentido, destacó que "Milei dice todo el tiempo la verdad" y que con la misma "se construye la confianza" para el "desarrollo de las sociedades"."Los argentinos seguimos siendo muy innovadores hasta ahora para el mal. Todas las innovaciones que hacemos han sido para generar un camino de ser el único país que estábamos bien a estar mal", expresó.Y continuó: "Esta vez hemos innovado en darle el poder a alguien que no tiene estructura política. Aquellos que hemos propuesto un cambio moralmente es imperdonable que no apoyemos las reformas estructurales que él vaya a plantear si nosotros íbamos a hacer lo mismo. Sería una estafa a la ciudadanía".En ese sentido, apuntó: "El peronismo, después de esta piña, no la va a tener nada fácil para explicarle a la ciudadanía, para explicar que ellos no colaboran, por lo menos, en el periodo de leyes iniciales que tiene lanzar este nuevo gobierno"."Los gobernadores peronistas deberían acompañar a Milei por el mandato popular", afirmó Macri, a lo que tildó como "una experiencia que va a requerir madurez".Macri afirmó que "Juntos por el Cambio entra en una nueva etapa, donde también habrá una necesidad de clarificación ideológica"."Javier tomó el liderazgo del cambio, porque nosotros fuimos destiñendo de aquello que proponíamos como revolucionario. Era para mantener la paz interna", mencionó."El PRO llegó a la política con propuestas muy similares a las de Javier Milei. En la búsqueda de ese volumen político fuimos concediendo", remarcó.De ese modo, hizo referencia al radicalismo: "Ese cambio ha generado que hoy se tenga que transparentar esa diferencia ideológica, especialmente con el radicalismo, donde hay hoy una tensión interna entre aquellos que quieren hacer un populismo con ribetes republicanos, con aquellos que quieren volver a abrazar las ideas de Alem y Alvear que eran los primeros en traer las ideas liberales a este país".Por otro lado, Macri indicó que tienen "seis meses durísimos por delante".De ese modo, sostuvo que Milei "tiene que estabilizar la Argentina" y agregó: "Lo tiene claro. Tiene que hacer un shock fiscal de baja de gasto bestial y arreglar el globo monumental de las leliqs que ha armado este Gobierno"."Si él tiene éxito en esa estabilización, Argentina despega", opinó el ex mandatario."El 2024, sin sequía vuelven a entrar los dólares de nuestro gran motor que es el campo. Milei le va a sacar la pata de encima, los va a dejar exportar, va ir bajando las retenciones rápidamente, y el campo y Vaca Muerta va a empujar", aseguró."Hay que hacer el esfuerzo que nunca se ha hecho. Llevamos más de 70 años creyendo que somos vivos, porque creemos que la ley de la gravedad no existe. Si uno gasta más de lo que tiene, nos empobrecemos todos", cerró.