Frigerio presentará hoy a su gabinete: los nombres que ya trascendieron

El gobernador electo, Rogelio Frigerio presentará este martes a las 17 a su gabinete, al menos hasta el nivel de ministros y secretarios.Para el, que pertenece al riñón del grupo técnico que liderara Mario Moine. Fue quien le hizo una radiografía de las cuentas públicas de la provincia, que es uno de los temas que más preocupa al propio gobernador electo. Panceri yaEn la, quien comandó la campaña de Frigerio en la provincia. Además, ha sido funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, como subsecretario de Vinculación y Comunicación Interjurisdiccional.El actual intendente de Crespo,y habrá que ver qué denominación toma ese Ministerio.El comisario general retirado de la Policía Federal Argentina,, cuyo proyecto de creación de ministerios será enviado a poco de asumir Frigerio.Como. Se trata de un dirigente clave en el armado electoral de Concordia que le permitió al intendente electo, Francisco Azcué destronar al peronismo luego de 40 años en el poder, detalla el portalEn laPara, el que se posiciona con más posibilidades en, médico paranaense que lo acompañó a Frigerio cuando se presentó el plan de salud en la localidad de La Paz, antes de las PASO. Grieve es actualmente jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná.Como, el excandidato a intendente de Paraná.En, Frigerio anunciará a, el exjugador de básquet y exintegrante de la selección argentina e hijo menor del exgobernador entrerriano Raúl Uranga. El reconocido deportista tiene una propuesta ambiciosa: “Un plan de alfabetización deportiva”.En el, quienes están llevando adelante la transición en el organismo sonEn elasumirá la actual intendenta de Gualeguay,Al frente dequedará el actual intendente San Benito,Una de las novedades en el gabinete de Frigerio será el dirigente de la Federación Agraria Argentina, una de las debilidades que presentan las economías regionales y uno de los déficits que más aqueja a los distintos Departamentos entrerrianos. El organismo dependerá de Vialidad.Al frente de la, oriundo de La Paz, quien venía asesorando a Patricia Bullrich y al propio Frigerio. Con Mauricio Macri fue jefe de asesores del secretario de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere.En Información Pública, en principio no asumiría Luciano Garro, pero sí un referente del sur entrerriano. Garro será el jefe de gabinete del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico.En la Cámara de Diputados, asumirá como presidente el actual diputado nacional y ex intendente de Basavilbaso (Departamento Uruguay) Gustavo Hein. Y como jefe de bloque en la Cámara Baja se analizan tres nombres: el paceño Bruno Sarubi, que milita en Evolución Radical que referencia a nivel nacional a Martín Lousteau; el histórico dirigente de la UCR Paraná y ex convencional constituyente Entre Ríos 2008 Fabián Rogel y la actual diputada nacional Gabriela Lena.