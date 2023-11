Lemoine ratificó su proyecto de “renunciamiento de la paternidad”

La diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, ratificó su pretensión de enviar un proyecto de ley al Congreso que trate el "renunciamiento a la paternidad" y enfatizó que es "injusto que las mujeres" tengan "ciertos privilegios".



La diputada electa, en declaraciones a Canal Trece, confirmó su intención de enviar al Congreso el tratamiento de esta iniciativa, que había sido impulsada por la referente libertaria antes de las elecciones generales, en una entrevista al canal de YouTube Neura Media.



"Este es un proyecto que yo saqué cuando salió la ley del aborto. Porque a mí me parecía que era injusto que las mujeres pudieran tener ciertos privilegios y los hombres quedaran siempre relegados al fondo del tarro", sostuvo este lunes respecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.



Además, indicó: "Yo no creo en el feminismo porque es un colectivismo. Nosotros tenemos igualdad de derechos".



La reconocida cosplayer explicó la motivación detrás del proyecto y señaló: "Hay mujeres que maltratan a sus hijos y alejan a los padres o los usan a los chicos de rehenes para sacar beneficios. Nosotros venimos a decir verdades incómodas".



Aunque anticipó que el proyecto lo enviará dentro de dos o tres años "cuando estemos listos, que hayamos estabilizado el país y que estemos en paz, eso se verá".



El proyecto de Lemoine "pretende que los varones puedan renunciar a la paternidad no deseada", para lo cual la asesora de Javier Milei propone que "la mujer, cuando se entera que está embarazada, tenga 15 días para notificar al padre y el padre pueda decidir si va a hacerse cargo del hijo".



A mediados de octubre, cuando la diputada electa comunicó esta iniciativa, generó repudio en diferentes referentes femeninos del arco político.



La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, criticó el proyecto desde sus redes sociales y lo consideró una muestra de que "esta gente puede hacer mucho daño", al referirse a los miembros del espacio ultraliberal LLA, mientras que la exgobernadora bonaerense y diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, coincidió en los cuestionamientos e incluso rebautizó a LLA como "La Libertad Atrasa".



También la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, repudió la iniciativa al considerar que el proyecto de Lemoine presupone, según advirtió, que "las mujeres pinchan los forros para enganchar a los varones", y agregó que una idea de ese tipo representa "un despropósito".