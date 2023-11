El primer día de Milei como presidente electo: reuniones, llamados y entrevistas

Política Milei afirmó que no habrá nombramientos de cargos hasta que asuma la Presidencia

Desde la mañana de este lunes, el piso 21 del Hotel Libertador fue testigo de los primeros lineamientos del flamante presidente electo, Javier Milei.Se trata de un espacio que eligió su hermana y jefa de campaña, Karina Milei, para la primera vuelta y que su estadía se prolongó por el balotaje.Mondino se encamina a ser la ministra de Relaciones Exteriores y Posse para encabezar la Jefatura de Gabinete.Según fuentes oficiales de LLA, Milei mantuvo comunicaciones con mandatarios extranjeros y diplomáticos.En el medio, también recibió a quien será su ministro del Interior, Guillermo Francos. El ex diputado nacional tiene la responsabilidad de aceitar las relaciones parlamentarias y con los gobernadores.Milei llegará a la Casa Rosada el 10 de diciembre con debilidad en el Poder Legislativo. Tendrá solo 38 diputados en la Cámara baja y 8 senadores en la Cámara alta.El rol de Francos será fundamental. La semana pasada, en diálogo con Noticias Argentinas, mostró una apertura total y aceptando la realidad con la que asumirán.Asimismo, quedó en stand by reunión entre el presidente Alberto Fernández y Milei. "Fernández y Massa son los responsables constitucionales de los argentinos hasta el 10 de diciembre", resalta el texto de la nueva Oficina Presidente Electo. La sede del encuentro es un tema en sí mismo. En LLA quieren que el mitin se dé en un lugar neutral para evitar mostrar al libertario en modo "presidente en funciones", a 20 días de su asunción.Por la tarde, Milei mantuvo otra reunión en la que se incorporó cerca de las 17 horas la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, junto a Francos. Uno de los puntos a tratar fue la composición del Gabinete nacional, según supo NA. Milei ya advirtió que Villarruel tendrá protagonismo en su administración y no será una compañera de fórmula más.Villarruel sonó durante todo el proceso electoral como la ministra de Seguridad. Sin embargo, ya hizo público que solo será "vicepresidenta".El ex presidente Mauricio Macri se presentó este lunes en el Hotel Libertador para reunirse con el mandatario electo Javier Milei por segundo día consecutivo, en momentos en que se definen cargos clave en el Gabinete.Luego de visitarlo este domingo por la noche para festejar y saludarlo por la victoria, Macri regresó al búnker del libertario poco antes de las 19.El encuentro de Milei y Macri, que se extendió por poco más de una hora y media, se dio en momentos en que se está en pleno diseño del Gabinete del flamante presidente electo.Si bien antes de las elecciones de segunda vuelta Milei negó que la alianza con el líder del PRO incluyera lugares en el gobierno, el día después del balotaje el escenario de un acuerdo por el equipo empezó a quedar más claro."¿Para qué voy a estar acá, si no es para discutir el futuro de la Argentina?", aseguró Macri al ingresar al hotel.El ex presidente y el electo buscan alternativas para llenar casilleros y los puestos que están en juego son Seguridad y Defensa, que podrían ser ocupados por dirigentes del PRO avalados por ambos.Entre reuniones y entrevistas radiales, Milei atendió varios llamados de mandatarios y posibles aliados regionales. Entre ellos, Luis Lacalle Pou (Uruguay); Nayib Bukele (El Salvador); Santiago Peña (Paraguay); Giorgia Meloni (Italia); y el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro.En su equipo trabajan para que tenga su propia comunicación con algún referente del Departamento de Estado norteamericano. El alineamiento internacional de Milei lo ubica del lado de la ultraderecha. Tanto es así que fue felicitado por el propio Donald Trump.Milei se encargó de ratificar su posicionamiento internacional con Estados Unidos e Israel, países a los que espera viajar en el corto plazo.La histórica relación con Brasil quedará en stand by. Un funcionario de Lula da Silva puso en duda su visita a la Argentina el 10 de diciembre para la ceremonia de asunción.