Politólogo analizó el triunfo de Milei sobre Massa en el balotaje presidencial

Eduardo Medina es un politólogo que se presentó este lunes por la noche a analizar el triunfo de Javier Milei, de La Libertad Avanza, sobre Sergio Massa, quien fue el candidato de Unión por la Patria. Pasó por Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, y profundizó lo sucedido este domingo en las urnas.En primera instancia, habló sobre la amplia diferencia a favor de Javier Milei: “Ayer primó la lógica más racional que sería pensar que el 30% de Milei, que era algo fijo que iba a tener, más el 23% de Patricia Bullrich que había sacado en las Generales. Si sumamos esos dos electorados, Milei ya no queda muy lejos del 50%. Después raspando un poco en lo que podría ser voto de Schiaretti y algo más del voto de Larreta, podía llegar más fácil al 50% que Massa que estaba a 13 puntos, que la pregunta era de dónde iban a salir esos puntos”.Asimismo, agregó un dato que sucedió en varios países de Latinoamérica: “Varios oficialismos, después de la pandemia, salvo el caso de Paraguay, el resto se ha perdido”. En esa medida, agregó que “se produjeron 18 elecciones previo a la pandemia en los cuales en un solo caso ganó el oficialismo”.Asimismo, apuntó a la corta duración de los mandatos y el analista dio ejemplos: “Estos outsiders que vienen funcionando duraron cuatro años y se fueron. Bolsonaro, Trump y Boris Johnson, que no han durado más de cuatro años. La mayoría de las gestiones presidenciales no están durando más de cuatro años. Solo en algunos casos se dan algunas reelecciones. Quizás debamos acostumbrarnos a la alternancia”.Más allá de que ratificó que seguirá como ministro de Economía de la Nación, el licenciado en Ciencias Políticas expresó qué sucederá con Sergio Massa: “Creo que en el mensaje fue claro. ‘Hoy termina una etapa personal para mí’. Creo que ahí ya se planteaba un poco la renuncia. Hoy apareció eso de que pedía licencia. Se hizo para tantear el panorama. Eso no gustó en las filas de Milei ni en las de Juntos por el Cambio, pero tampoco en la militancia del peronismo. Rápidamente volvió a asumir la función y designó un equipo”. Sin embargo, proyectó que “van a hacer 14 o 20 días hábiles difíciles”.Sobre el rol que ocuparán los gobernadores de las provincias, Medina intuyó que “habrá que ver el tema de los liderazgos”. En ese sentido, sostuvo: “Si lo pensamos desde el peronismo, el liderazgo se define por los territorios. El que ha ganado uno, ya tiene la posibilidad de liderar. Por ejemplo, Axel Kicillof sería uno. Si lo vemos acá en la provincia, hoy habría tres casos: Rosario Romero, Adrián Fuertes y José Lauritto”.