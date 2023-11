Etchevehere, sobre el ballotage: “Milei tuvo mucho ida y vuelta con la gente”

El referente de Libertad Avanza y ex candidato a gobernador, Sebastián Etchevehere, estuvo en, analizando los resultados del ballotage donde Javier Milei, de su misma filial política, resultó electo presidente de Argentina.Etchevehere, comenzó diciendo: “Sabemos que estamos viviendo una época muy complicada para muchos sectores de la sociedad, pero hay que darse los momentos de paz o recreación necesaria para levantar el espíritu, y en este caso, los que estuvimos fiscalizando en el transcurso del día de ayer nos reunimos y celebramos el resultado”.En cuanto a lo vivido la noche del ballotage, cuando Massa sale a reconocer la derrota en pleno conteo de los votos, Etchevehere recordó:Si no hay un voto protegido y se da ese folklore político que distorsiona esa voluntad popular, nosotros no lo consideramos porque esencialmente no es democrático”.Consultado sobre la influencia del acompañamiento del expresidente Mauricio Macri y el PRO en los resultados de Javier Milei: “Fue un armado compacto y organizado donde tuvimos en cuenta cuantas diferencias variables, pero lo que nos sorprendió más, que pensábamos que nos íbamos a encontrar con ese mecanismo habitual que tiene el oficialismo y que pone siempre en juego, en los actos electorales, vimos que no hubo esa forma de comportamiento”, resaltó.En esta misma linea, sumó que: “fue un común denominador en las 24 provincias de la Argentina; el acto comicial fue rápido y ágil. No vimos los típicos punteros, los remiseros y las señas que siempre veíamos, nos llamó la atención ese retroceso y creemos que hay madurez democrática porque se privilegió la democracia”.Sobre los argumentos de por qué ganó Milei las elecciones presidenciales, Etchevehere, explicó: “Yo ya había alertado sobre el proceso de implosión de las viejas estructuras partidarias que estaban muy pendientes de su propio juego, y cuando uno es una herramienta de la población, hay que estar pendiente de lo que le pasa a la gente. En ese sentido, nosotros somos los que tenemos ese termómetro, veníamos con un equipo chico, sin recurso, con mucha buena voluntad, pero estuvimos y creemos que era el gesto más apropiado que dar en estos momentos de crisis”.“Los resultados marcan; ¿quién pensaría hace pocos años que el kirchnerismo estaría mordiendo la derrota? Esto significa que nadie tiene la suerte echada”, expresó y sumó queSobre la celebración del triunfo de La Libertad Avanza, el excandidato gobernador, reflexionó: “Nos llamó la atención que de diferentes fuerzas políticas vinieran a festejar conjuntamente con nosotros para recrearnos como sociedad, y hay que celebrar en la cuota adecuada, yo me pasé y me quedé sin vos”.En lo que respecta a la comunicación con Javier Milei, Etchevehere, dijo: “No pude hablar aún con Javier, sí me pude comunicar con Guillermo Franco y con gente que lo rodea a él; obviamente trasladando la situación de la provincia”.Sobre si nace una nueva alianza: “El lenguaje de la fotografía dice mucho.Consultado sobre qué rol le gustaría tener en el escenario político, el referente, indicó: “El ejercicio que nosotros hicimos era que a nosotros nos interesa poner de pie la provincia de Entre Ríos, sabiendo el potencial que tiene y las necesidades que están habiendo en varios lugares, tanto en Concordia como en Paraná.En otro orden de ideas y para concluir, manifestó: “En los dichos de las últimas horas, Milei hizo mucho foco en las políticas económicas que debemos tener en cuenta en estos momentos, y es lo que hay que tratar de encausar en lo que significan las leliqs y en cómo generar ese instrumento crediticio por el elevado costo que tiene. Me dio a pensar que,