Acosta: “Vamos a acompañar a Frigerio desde el lugar que considere necesario”

es una referente de Juntos por el Cambio que estuvo presente enque se emite por, para referirse sobre lo que aconteció este domingo a nivel nacional y para anticipar cuál será su destino en el plano provincial.En primera instancia, habló sobre el proceso de acompañar a la fórmula presidencial ganadora del domingo: “Siempre tratamos de expresar, por lo menos desde mi posición, los dirigentes no influyen en el votante. Pero, a la vez, representa en muchos sentidos que son parte de un equipo y al día siguiente tenía la intención de fiscalizar, de acompañar todo este proceso de cambio que se había dado en el país. Lógicamente, con la manifestación de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, eso incentivó a que muchos quisieran participar. Desde ese lugar, nos pusimos a disposición desde el día 1 para poder ser nexo y trabajar juntos con los dirigentes de La Libertad Avanza. Hemos hecho un trabajo muy respetuoso, siempre tratando de tener la mayor cordialidad, entendiendo y explicando a muchos de los fiscales nuestros que estaban a cargo. Entendíamos que nosotros teníamos que acompañar este proceso de cambio que en el país se veía venir”.En la misma línea, señaló: “Valoro mucho la grandeza, tanto de Patricia Bullrich como de Mauricio Macri de entender que los argentinos, a través del voto, habían manifestado que era esta ola de cambio en general y había que ponerse a disposición para trabajar desde otro lugar. En ese sentido, se lo expresé a nuestro Gobernador electo y él, desde el día 1, nos dio la libertad de que podamos manifestarnos y expresarnos”.Tras los resultados del balotaje, la diputada provincial remarcó: “Milei es uno de los presidentes más votados de la historia del país”. Además, justificó por qué se dio este panorama en el país: “Creo que tiene que ver con un cambio de era en una Argentina que prácticamente hace 20 años estamos gobernados por los mismos. El argentino en sí decidió cambiar de una vez y para siempre de este modelo”.Podemos coincidir en algunas cosas y en otras no. Desde ese lugar, nos van a encontrar acompañando aquello que genere crecimiento a la Argentina y, sobre todo, a Entre Ríos”.Por otro lado, recordó la gestión de Rogelio Frigerio como ministro del Interior: “En su momento, tuvo relación con los distintos gobernadores que no eran parte de nuestro mismo signo político. Siempre fue una persona de consenso, de diálogo”. En esa medida, cree que la relación de Nación y provincia va a ser buena: “De hecho, sé que habló con Milei y fue uno de los primeros que se puso a disposición. Rogelio es una persona muy respetuosa y tiene una visión de desarrollo y de cambio que va a coincidir muchísimo con la visión de Milei”. Entre esos puntos, valoró la eliminación de privilegios, un Estado austero, de pensar en una provincia donde apostemos a los que tienen ganas de crecer y generar empleo.“Los jóvenes han marcado el destino hacia dónde quieren llevar la Argentina. Muchos tienen o tenían ganas de irse del país porque no ven un país con oportunidades. Sin embargo, me parece que tenemos la oportunidad”, explicó.Sobre su próxima función tras el vencimiento de su segundo mandato como diputada provincial, Acosta precisó: “”. En la misma línea, reconoció que hubo charlas, pero quiso ser cautelosa en cuanto a su nueva función: “Corresponde a nuestro Gobernador electo quiénes van a ser sus personas que lo van a estar acompañando en el gobierno”.En última instancia, aseguró que el martes o en la semana habrá novedades sobre quiénes formarán parte del Gabinete del nuevo gobierno provincial.