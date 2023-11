Bordet tras el triunfo de Milei: “Trabajaremos desde el rol de la oposición”

“El pueblo argentino se expresó ayer en las urnas y, como hace 40 años de democracia, han sido elecciones transparentes, sin ninguna sospecha de fraude, cuestión que en Argentina nunca ocurrió porque desde nuestro espacio político confiamos en las instituciones y en la fortaleza de nuestro sistema electoral, que arrojó resultados favorables por La Libertad Avanza”, comunicó ael. Y agregó: “Desde nuestro espacio político hicimos una gran campaña, trabajamos con muchas dificultades propias de los tiempos que nos tocan en materia económica y social, ylo que se vio reflejado en el resultado”.“Fueron elecciones nacionales donde estuvieron en juego otras cuestiones que trascienden lo local y provincial”, sostuvo y agregó: “Tenemos la misma cantidad de intendencias que Juntos por el Cambio y hay una veintena del Vecinalismo; sobre 17 senadores, nuestro espacio político tiene nueve, con lo cual, ganamos nueve departamentos; y no perdimos ningún diputado nacional,, expuso el mandatario entrerriano y electo diputado nacional por Unión por la Patria.porque el Justicialismo perdió, pero también Juntos por el Cambio y hay un emergente, que es La Libertad Avanza, que no tiene los principales frentes políticos de oposición, quizás como aliado a un sector de JxC”, analizó Bordet al remarcar que su rol en el Congreso de la Nación será representar a los entrerrianos con la plataforma con la que se presentó como candidato a diputado. “Priorizo el dialogo y el consenso, los que deben fomentarse de parte de quienes resultaron electos y así es le irá bien a la provincia y al país; y si no, obviamente, será un poco más difícil”, estimó al respecto.En la ocasión, el gobernador y legislador nacional electo anticipó que“para generar consensos en la fuerza política, y con nuestros aliados, porque vendrán tiempos complejos y tendremos que estar a la altura como partido o frente político de oposición”., que fue uno de los primeros anuncios del Presidente electo. “La televisión y las radios públicas son la oportunidad que tienen muchos ciudadanos de lugares remotos de poder tener una voz y una imagen; hay plena libertad de prensa en Argentina para que cada uno diga lo que quiera, pero es importante tener medios públicos donde se les voz a los que no tienen voz”, fundamentó el gobernador y remarcó: “El rol de oposición es importante para sostener las convicciones con las que uno se ha manejado toda la vida y eso haré en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados”.