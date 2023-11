La Coalición Cívica deja Juntos por el Cambio y "recupera su plena autonomía"

El día después del balotaje, la Coalición Cívica abandona Juntos por el Cambio, así lo anticiparon fuentes del entorno de Elisa "Lilita" Carrió a la agencia Noticias Argentinas.

Los motivos son varios, pero el apoyo a espaldas de la oposición del expresidente y fundador del espacio Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei terminó de implosionar un bloque que pendía de un hilo y que había sido creado como oposición al kirchnerismo.



Desde las filas de la diputada, una de las primeras en señalar las intenciones del expresidente en su acercamiento al libertario, reafirmaron que Coalición Cívica recupera su “plena autonomía” y contaron que en el trascurso del día saldrá un comunicado justificando la decisión.

De esta forma, la máxima referente de la CC, una de las fundadoras de Juntos por el Cambio, dejó en claro que "no participará de ninguna negociación" con el reciente electo presidente Javier Milei y que trabajarán para "reconstruir la República si esta se ve amenazada”.



Lo hizo a través de la difusión de un audio, con un discurso en el que hace referencia de si misma en tercera persona: “Habiéndose roto la alianza Juntos por el Cambio, por voluntad ajena a la Coalición Cívica, Elisa Carrió y la Coalición Cívica retoman su plena autonomía y van a luchar por los principios fundacionales, el contrato moral, el contrato republicano y el contrato de desarrollo económico”.



Carrió se mantuvo al margen la campaña que protagonizó Patricia Bullrich y de la escena pública desde la derrota de Horacio Rodríguez Larreta en las PASO. Tras los resultados del 22 de octubre, su espacio, presidido por Maximiliano Ferraro, aclaró que no iban a acompañar a ninguno de los candidatos que llegaron a la segunda vuelta. “Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el balotaje, las que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pactos de impunidad”, argumentaron en aquel entonces. Fuente: (NA)