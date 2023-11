Triunfo de Milei: las valoraciones de Pinedo, Lombardi, El Dipy y otros

Javier Milei es el Presidente electo de los argentinos por La Libertad Avanza., que desarrolló una cobertura especial de la jornada electoral desde Buenos Aires, registró los festejos y rescató el testimonio de algunos de los representantes políticos, tanto del espacio vencedor como de los que se alinearon a la fuerza ganadora.el exsenador nacional de de Juntos por el Cambio, Federico Pinedo.Y destacó que el rol de Juntos por el Cambio fue fundamental para el triunfo de Milei “porque hubo un traspaso casi completo de los votos de Patricia Bullrich a Milei, lo que muestra una voluntad de Argentina, porque los políticos no son los dueños de los países, sino representantes de la gente; y Bullrich y Macri representaron a su electorado”.Mientras que el escritor Agustín Laje -es uno de los divulgadores más activos y controvertidos de eso que él mismo llama la nueva derecha- recalcó a Elonce que “Javier Milei luchó solo desde un espacio político nuevo, con solo dos disputados, y le ganó al aparato kirchnerista, al peronismo, a los traidores de la UCR, a quienes utilizaron recursos del Estado para financiar la campaña política más cara de la historia, a intereses chinos y a los intereses de Lula Da Silva”. “Estamos ante una verdadera revolución de abajo hacia arriba y que reconfigurará la política argentina, es decir, lo que conocemos como Juntos por el Cambio no seguirá existiendo de esa manera porque las fichas ahora están liberadas para reorganizar sus alianzas”, vaticinó y proyectó: “La Libertad Avanza tendrá que hacer alianzas con allegados al PRO que se sintieron bien en un espacio que históricamente fue de centro-derecha”. “Ahora, el oficialismo será de nueva derecha y Milei asumirá con una legitimidad enorme”, sentenció.El ex representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizó –en diálogo con- que “está claro que la gente eligió un candidato que apareció hace poco más de dos años y hoy se acaba de convertir en Presidente electo; ese es un mensaje que la sociedad le dio a la dirigencia política respecto de que hace falta un cambio, porque la gente la está pasando mal, está sufriendo y tiene dificultades económicas, con lo cual, no es momento de discursos sino cómo solucionamos los problemas que tiene el pueblo argentino y en eso trabajaremos muy fuerte y con mucho compromiso”.Asimismo, agregó: “La Argentina que se viene es una donde habrá que salir a trabajar y todo el mundo va a tener la posibilidad de tener un buen ingreso. También se van a cumplir las leyes como deben ser”.“Estoy muy contento por él porque (a la elección) la ganó solo. Ninguno del partido lo dijo, pero quiero agradecerle a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich las personas que lograron esto. A todas las personas de Juntos por el Cambio, estamos agradecidos también”, añadió.“Hoy la gente decidió que esto tenía que cambiar y el cambio llegó”. En la misma sintonía, respondió que “la gente que no votó a Milei eligió su convicción y ahora los argentinos tenemos que salir adelante. Creo que todos vamos a estar juntos”, coincidió el músico y ahora político.Respecto al mensaje que le da a la nueva oposición que habrá desde el 10 de diciembre, expuso que “incertidumbres hay desde que él arrancó con la campaña sobre cómo lo va a poder manejar. El primer paso ya lo dio. Creo que va a tener que seguir dando los siguientes y ver de qué manera arma su mejor equipo de trabajo para poder solventar y ocupar todos los espacios posibles en la política, que no es una materia fácil. Hay que apoyarlo, es el Presidente electo y tiene mucho para dar. Ojalá nos ayude”.