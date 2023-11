Para Davico, Milei “tiene capacidad de solucionar las cuestiones económicas”

El intendente electo de Gualeguaychú, Mauricio Davico, formó parte de los festejos de la victoria de Javier Milei en el Hotel Libertador de la ciudad de Buenos Aires. Tras conocerse el triunfo por más de 11 puntos sobre Javier Milei, dialogó con Elonce y argumentó la felicidad por votar a 40 años del regreso de la democracia: “Primero estoy muy contento que los argentinos hayan votado este cambio para este lado, donde teníamos que terminar con recetas que no tuvieron resultados para la comunidad y los ciudadanos en general”.



En segunda instancia, remarcó: “Fuimos invitados por Karina Milei y ahora vamos a estar con ella charlando para trabajar en conjunto para que, en mi caso, los ciudadanos de Gualeguaychú estén mejor. Qué mejor que con un presidente como Javier que es una persona honesta”. Asimismo, dio a entender que la vieja política “lo debe haber rastrillado y no habrán encontrado nada. Solo que no había renovado una pasantía en el BCRA”.



Por otro lado, el jefe municipal aseguró que el libertario “tiene capacidad de solucionar las cuestiones económicas. Solo no lo va a poder hacer”.



“Como ciudadano e intendente de Gualeguaychú, quiero ayudar a Javier Milei a que haga una buena presidencia junto con el resto de los intendentes de Juntos por el Cambio. También vamos a ir a hablar con los intendentes de otros partidos para que pueda ser un gobierno bueno para la gente porque lo está pasando muy mal”, amplió.



En último lugar, respetó a quienes hayan votado a otras opciones, pero anticipó que “con las políticas de Estado que va a llevar adelante Javier Milei, va a haber muchas más posibilidades de inversión en Argentina y que realmente se genere trabajo. A eso apuntamos, no a la dádiva, que termina sin generar un progreso para la ciudadanía”.