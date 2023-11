Video: Elonce en Buenos Aires: las celebraciones por el nuevo Presidente, Javier Milei

Los seguidores de La Libertad Avanza, se concentraron esta noche en las inmediaciones del bunker de ese espacio político para celebrar al nuevo Presidente de los argentinos, Javier Milei., que desarrolló una cobertura especial de la jornada electoral desde Buenos Aires, registró los festejos y rescató el testimonio de algunos de los presentes.“Desde 2021 trabajamos y nuestra campaña es inorgánica, sin el financiamiento del Estado, y fue como un David contra Goliat, pero lo logramos”, ponderó otro joven. Y agregó: “Trabajo en un lugar con un contrato sin agremiación y arreglado entre partes, que es un modelo que propone; pero no estoy bien con la inflación. Entonces, a otros les digo que prueben con este modelo, porque es el que funciona en los países a los todos quieren emigrar. Milei es la opción de más libertad, y si no nos gusta, en cuatro años podemos reelegir”, fundamentó.“Este es el triunfo de todos los argentinos, de todas las clases sociales, porque los pobres queremos ser clase media; todos queremos trabajar con honradez para desarrollarnos, derechos que nos habían quitado”, argumentó una trabajadora de Salud.“Queríamos un cambio para el país porque lo necesitábamos por mis hijas, porque no quiero que se vayan de Argentina”, sostuvo un paranaense en Buenos Aires.Cerca de las 22, Milei permanecía en el Libertador Hotel, donde habló tras ser presentado por su hermana y jefa de campaña, Karina Milei. En sus primeras palabras, saludó a los ciudadanos que estaban en la sede de campaña de la Libertad Avanza ubicada en Córdoba 690, a pocas cuadras del Obelisco donde había otro grueso de los manifestantes.