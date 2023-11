Tras la victoria de Milei: qué ministerios quedan y quiénes los conducirían

Con el enigma sobre quién será el próximo presidente ya revelada, se abre un nuevo interrogante que tiene que ver con el armado del futuro Gabinete de Javier Milei, y los lugares que el líder de La Libertad Avanza podría cederle al macrismo a la luz de la alianza electoral que sellaron ambos espacios en la antesala al balotaje.De los actuales solo quedan en pie Defensa, Justicia, Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad e Interior. A ellos se sumaría una nueva cartera, el, que absorberá las estructuras de Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación.Al frente de esta cartera asumiráComo, dentro de la esfera de esta superministerio, podría recalar, ex viceministro de Jorge Triaca durante el Gobierno de Cambiemos., en tanto, asumiría el médicoTriaca fue justamente uno de los grandes articuladores del Pacto de Acasusso, el pacto entre La Libertad Avanza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.El propio Milei ya confirmó que su, una reconocida economista de derecha recibida en la UCEMA, que tendrá en sus manos conducir la política exterior.Una de las primeras incógnitas que tendrá que contestar es si mantendrá las relaciones diplomáticas con Brasil y China, ya que su jefe político lo puso en duda durante la campaña., acaso el referente más moderado y político de La Libertad Alianza y que tendrá en sus hombros la tarea de tejer acuerdos con los gobernadores.El CV del dirigente combina un amplio recorrido por el sector privado y también por el público habiendo sido por ejemplo diputado nacional menemista entre 1997 y el 2000.Fundó junto al ex ministro de Economía Domingo Cavallo el partido Acción por la República en 1996.También fue presidente del Banco Provincia durante todo el primer mandato de Daniel Scioli como gobernador bonaerense.Para else mencionaba al ex titular de Transporte de Cambiemos Guillermo Dietrich, impulsor del esquema de asociación público privada que alienta Milei para la obra pública.La versión se fue desinflando en las últimas semanas y se confirmó que el titular de la cartera será, quien se desempeñó como director de KPMG Argentina, una compañía que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría.En una de las últimas entrevistas que brindó, el jefe de La Libertad Avanza deslizó que vería con buenos ojos que elAntes del pacto de Acasusso, sin embargo, había dicho que tanto Defensa como Seguridad iban a estar bajo la órbita de su vicepresidenta electa, Victoria Villarruel. Esa será una de las pujas que se vienen.El rompecabezas del Gabinete se irá llenando con el correr de los días, pero habrá otros casilleros muy codiciados que también se van a ir completando.Para el, por ejemplo, suena el economista ortodoxo Emilio Ocampo, quien tendrá como desafío materializar una de las propuestas más polémicas de la plataforma de La Libertad Avanza, que es la eliminación del organismo que presidiría.Milei también que saldar la deuda con Mauricio Macri, quien salió en su rescate luego de que en las elecciones generales quedara en segundo lugar, a casi siete puntos de Sergio Massa, y sin poder crecer en porcentaje de votos respecto de las PASO.En este sentido, se perfilan como posibles funcionarios del Gobierno de La libertad Avanza los ex ministros de Cambiemos, que es uno de los nombres en danza para encabezar el Ministerio de Economía.Comosuena el director del Programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía,, mientras que enel libertario tiene en carpeta a