Balotaje: se emitieron 1.400 constancias de no voto en Paraná y Paraná Campaña

Se emitieron 1.400 constancias de no voto en Paraná y Paraná Campaña durante el balotaje presidencial que se desarrolló este domingo. Así lo confirmó ael jefe de la Departamental policial Paraná, Raúl Menescardi.“Las justificaciones que esgrimieron los ciudadanos fueron por el tema de la distancia, en los casos en los que están a más de 500 kilómetros de sus domicilios; otros porque no tienen el DNI; o porque no figuran en los padrones electorales”, explicó el comisario.En relación a los comicios, el funcionario policial indicó que “la cantidad de constancias de no voto aumentó en un monto mínimo en relación a las Generales” y destacó que hubo un mayor compromiso por parte de los ciudadanos en las elecciones de octubre.Punto aparte, confirmó que, “en la mayoría de las escuelas no se registraron contingencias en las que el personal policial haya tenido que intervenir”.