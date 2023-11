Desmienten los datos difundidos en X sobre las Elecciones 2023

Los argentinos eligieron este domingo 19 de noviembre el próximo presidente de la Argentina, en una elección entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa y La Libertad Avanza, Javier Milei. En este contexto, hay una serie de prohibiciones establecidas por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y una de ellas es no informar datos de las bocas de urnas mientras las mesas estén habilitadas.



Una de las consultoras, Rouvier & Asoc informó que no difundió datos de bocas de urnas antes de que cierren las votaciones. A través de la cuenta de X -ex Twitter-, Sil Rouvier desmintió: “Los boca de urna que circulan en nombre de la consultora de mí papá @RouvierAsoc son falsos otra vez”.



No es la primera vez que la consultora tiene que alertar que son falsos los resultados arrojados en las elecciones presidenciales. En las votaciones pasadas también indicaron: “Los datos de boca de urna que circulan a nombre de Rouvier & Asoc. son falsos”.



Quien también se expresó en el mismo sentido fue Mariel Fornoni, titular de Management & Fit, quien salió al cruce de versiones que indicaban que ellos habían hecho una boca de urna. Tal hecho era falso. “Aclaramos que desde Management & Fit no hemos realizado ninguna boca de urna. Los datos que circulan por redes sociales son fake”, apuntó. ¿Qué dice la CNE sobre los resultados? Según la CNE en su artículo 71 del Código Electoral está prohibido “publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección”. Los bocas de urna, que consisten en preguntar de manera presencial, a la salida de los colegios electorales, sobre el voto de los electores que se retiran, entran en esta categoría. (La Nación)