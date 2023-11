Villarruel dijo que en este balotaje se "juegan dos ideas de país"

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, tras sufragiar en el Jardín de Infantes 916 del Barrio Evita, en la localidad bonaerense de Tres de Febrero, afirmó: "Los que están preocupados son ellos. Porque no quieren que nos podamos expresar. Es la primera vez que la hija de un veterano de Malvinas, que la hija de un militar llega a ser vicepresidente (.sic). No sé que les puede molestar a ellos, han tenido hijos de terroristas y terroristas en cargos de gobierno".



Villarruel llegó al lugar a las 11.30 horas a bordo de una camioneta importada que lucía una bandera argentina en el parabrisas delantero, pero esperó dentro del rodado por varios minutos y recién votó cuando faltaban 5 minutos para el mediodía.



En la puerta del establecimiento educativo se apostaron manifestantes en favor de los Derechos Humanos para rechazar las públicas expresiones realizadas por la candidata a vicepresidenta.



Por esa razón, se desplegó una importante custodia integrada por efectivos de la Policía Bonaerense.



Al ser consultada por la prensa sobre la manifestación, dijo Villarruel: "Hoy es el día de la Democracia y cualquier otro reclamos está fuera de lugar".



Mientras intentaba hablar, se escuchaban las consignas de los manifestantes que la candidata no dudó en señalar como "un sector minoritario de la sociedad".



En los alrededores de la escuela en la que sufragó la compañera de fórmula de Javier Milei habían aparecido hoy posters y pancartas con los rostros de desaparecidos durante la dictadura cívico militar iniciada en 1976.



Al respecto, dijo que "pintar lo de los 30 mil en un jardín de infantes es como pintar al oso Barney en un cementerio".



Respecto de la jornada electoral, rompiendo la veda, añadió: "Se juegan dos ideas, la continuidad de un sistema que nos ha llevado a la pobreza y un cambio que pretende libertad, progreso y que el pueblo pueda ser digno a través de su trabajo".