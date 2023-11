Frigerio: “Ejercer nuestro derecho a elegir es fortalecer la democracia”

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, votó este domingo en la escuela N°1 “Gregoria Matorras” de San Martín de Villa Paranacito.



“Ejercer nuestro derecho a elegir es fortalecer la democracia que recuperamos hace 40 años. Hagámoslo de manera respetuosa en todo el país”, dijo quien asumirá el mes próximo la conducción de la provincia durante los próximos cuatro años.



Por otra parte, confirmó que este martes anunciará oficialmente los nombres de su gabinete, y adelantó que este cuerpo se caracterizará por su heterogeneidad y presencia de jóvenes y mujeres que le darán un sesgo especial a la gestión. “Priorizamos la capacidad. La vocación de servicio. La honestidad, los valores y por supuesto las ideas”, indicó.



Al referirse la transición, Frigerio dijo que “todo se viene desarrollando bien”, pero admitió que le preocupan algunas situaciones vinculadas a las cuentas públicas. “Lo dije en la campaña, recibimos la provincia sin el beneficio del inventario, tenemos que agarrar la provincia como la dejan y ponerla de pie. Yo quiero mirar para adelante y creo profundamente en el potencial que tiene Entre Ríos, y voy a trabajar incansablemente para poder aprovechar ese potencial”.



Frigerio dijo el gobierno se ha mostrado predispuesto a dar información, y se mostró confiado en que esta actitud continúe cuando se profundice la transición. “Tuvimos las sorpresas de nombramientos hechos a último momento en el Senado y en la Cámara de Diputados. Eso hay que terminarlo. Nosotros vamos a impulsar una ley para que esto no ocurra nunca más. Los puestos del estado son para servir a la gente; no para que se sirvan de estos los políticos. Ese compromiso de campaña lo vamos a cumplir. La política tiene que dar el ejemplo. Hasta ahora lamentablemente no ha sido así”, añadió.



Más adelante, Frigerio dijo “Vamos a bajar drásticamente los puestos políticos. Estoy apuntando a que sea un 50% la reducción de los cargos políticos. Necesitamos austeridad, necesitamos ejemplos, y eso requiere achicar puestos de la política que a la gente no le significan nada. No significan progreso ni bienestar. No tienen razón de ser” explicó.



En ese sentido, señaló que a partir del 10 de diciembre se enviarán a la legislatura muchos proyectos de leyes. “Yo dije que esta era la última vez que se votaba de esta forma en la provincia y lo voy a cumplir. Nosotros vamos a ir a la boleta única para generar mayor calidad de nuestra democracia. Para no depender de fiscales y punteros arriando gente a votar. Tenemos que mejorar la calidad de nuestra democracia. No podemos votar como hace 100 años. En Entre Ríos no va a votar nunca más de la manera arcaica con la que se vota hasta ahora” indicó.



El gobernador electo manifestó que se reunió con intendentes electos y dijo que próximamente habrá una reunión con todos “porque nosotros gobernaremos para todos los entrerrianos. No será un gobierno que mire la camiseta partidaria de los funcionarios. Me interesa que podamos lograr a través de la política que la gente viva mejor. Si la política no sirve para eso no sirve para nada. Tenemos que reconciliar a la gente con la política a partir del ejemplo, de la austeridad y de la eficiencia de la gestión”, concluyó. (Reporte 2820)