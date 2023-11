Elonce desde Buenos Aires: Milei votó y espera que “mañana haya más esperanza”

El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, dijo estar "tranquilo" y que "todo lo que había que hacer ya se hizo", tras votar este mediodía.Luego de sufragar en la UTN del barrio porteño de Almagro, el postulante libertario afirmó que "hay esperar que esta noche los números sean tan claros como para que hoy tengamos un nuevo presidente electo".Secundado por su hermana Karina, Milei estuvo unos minutos para descender del vehículo que lo acercó desde el hotel donde estaba alojado en el centro porteño hasta esa escuela. En medio de una multitud que lo saludaba eufórico, apenas alcanzó a decir, previo a votar, “estamos fantástico, estamos muy bien”.“Hemos hecho todo el el esfuerzo que se podía hacer. Ahora, que hablen las urnas”, resaltó Milei tras salir de la escuela. “Estamos muy satisfechos pese a la campaña del miedo y sucia que nos hicieron. Ahora es el momento que la gente se exprese en las urnas. Hay días más importantes que este”, prosiguió el candidato, que dijo que se retiraría para ir al búnker. Según él, las boletas se estan reponiendo sin problemas.“Esperemos que mañana haya más esperanza y no tanta decadencia”, agregó. No confirmó si los principales referentes de Juntos por el Cambio se acercarán a acompañarlo en el hotel Libertador.Asimismo, sin intenciones de romper la veda, el libertario aseguró: "Esperemos que para mañana haya más esperanza y no continuidad de decadencia".