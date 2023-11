Argentina elige Presidente: Comenzaron los comicios en todo el país

Política La Junta Electoral emitió un protocolo ante un posible faltante de boletas

Con un cielo soleado y pronóstico de buen tiempo en Paraná y la región comenzó el balotaje entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el que casi 36 millones de ciudadanos están habilitados para votar y definir cuál de los dos será el próximo Presidente de la Argentina.Sin demoras de importancia y con algunos faltazos de autoridades de mesas, los comicios nacionales se iniciaron a las 8, tal como lo establece el Código Electoral Nacional.La jornada electoral, marcada por la incertidumbre en torno al resultado y en medio de un fin de semana largo, se extenderá hasta las 18.Quienes en el horario de cierre estén a la espera de emitir su sufragio y no hubieran podido hacerlo tendrán la chance de votar, pero no se permitirá que lo hagan aquellos que lleguen al establecimiento electoral después de las 18.Luego, hasta las 21 no se podrán dar a conocer resultados ni bocas de urna, mientras que se estima que pocos minutos después de ese horario podría comenzar la difusión de datos oficiales, ya que el escrutinio de esta segunda vuelta sólo será en la categoría Presidencial y con dos opciones únicamente.Sin embargo, se espera un escenario de paridad muy cerrado, por lo que no se puede estimar si habrá una tendencia en los números que pueda dar a conocer si será Massa o será Milei quien suceda a Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada en apenas 20 días.En caso de que haya una diferencia muy escasa en favor de uno de ellos, habrá que aguardar al escrutinio definitivo, que realiza la Justicia Electoral y que es el único válido en términos legales.