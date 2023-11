Daniela García: "Entre Ríos es netamente para hacer turismo de naturaleza”

La Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, Daniela García, compartió los logros de su gestión durante una entrevista en el programa Buenas Noches de Elonce, contextualizando su desempeño en el marco de la transición de gobierno.García , comenzó diciendo: "En lo personal me siento muy satisfecha con lo que logramos en el tiempo que estuve a cargo de la secretaría. Recordemos que asumí en mitad de la segunda gestión de Gustavo Bordet. Entré con el pedido imperioso del gobernador de hacerme cargo del fuego, y para tranquilidad de todos, creo que se resolvió. No solo porque llovió, sino porque se armaron 30 brigadistas ambientales a cargo de la Secretaría de Ambientes".García destacó el papel proactivo de la provincia en la gestión de incendios, enfrentando situaciones sin precedentes. "La provincia tomó la posta en cuanto al fuego, y en Entre Ríos no teníamos experiencias en este tipo de eventos tan graves. Nos tuvimos que armar y trabajamos muy bien con Santa Fe y Buenos Aires. Ahora ya puedo decir que tenemos nuestra base operativa, y si hay fuego, se va a saber abordar correctamente. En ese punto, me voy muy contenta porque el gobernador sabe que esto se resolvió", aseveró.Asimismo, la funcionaria resaltó otro pilar de su gestión: la dirección de áreas naturales protegidas, donde se crearon más de 30 áreas nuevas en la provincia en dos años. "Tenemos 1.500.000 hectáreas protegidas con un plan de manejo, y todo el tiempo se va sumando gente a la conservación. Esto ha sido gracias a la visibilización de áreas protegidas en el territorio".Ademas, hizo hincapié en las expectativas de la sociedad respecto al avance de la provincia en áreas protegidas. "La sociedad estaba esperando este impulso, este avance concreto en áreas protegidas".Otro logro significativo fue la creación del cuerpo de guardaparques con 30 integrantes distribuidos en toda la provincia. "Se hizo todo para que puedan tener su uniforme y sombrero, algo que da presencia e identidad. Ahora se lanza una tecnicatura en Colón, respaldada por el Consejo de Educación, para formarse como guardaparque".En su conclusión, García enfatizó el potencial turístico de Entre Ríos, subrayando la importancia de vender la provincia como un destino exclusivo para el turismo de naturaleza. "Entre Ríos es netamente para hacer turismo de naturaleza, y debe venderse para eso", concluyó la Secretaria de Ambiente.