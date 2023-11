Comenzó la veda electoral: el domingo los argentinos eligen nuevo Presidente

Desde las 8 de este viernes y hasta el domingo, a las 21, rige en la Argentina la veda que marcará el pulso hasta el balotaje presidencial entre Sergio Massa (Unión por la Patria, UP) y Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), los dos dirigentes más votados en las generales del 22 de octubre pasado.



Según el Código Nacional Electoral, “la campaña se inicia 50 días antes de la fecha de los comicios generales y finaliza 48 horas antes del inicio de los mismos”. Y, en el marco de la veda, no podrán realizarse determinadas actividades que podrían entorpecer el normal desarrollo del proceso.



El también llamado silencio electoral prohíbe encuentros de votantes en un radio de 80 metros alrededor de la mesa receptora de sufragios, espectáculos, fiestas teatrales, deportivas y reuniones públicas y venta de bebidas alcohólicas.



Lo propio ocurre con la entrega de boletas y la portación de armas, como también con el uso de banderas, divisas u otros distintivos.



No se podrán realizar actos públicos de proselitismo ni publicar encuestas o sondeos de opinión. Tampoco abrir locales partidarios en un radio de 80 metros de un lugar de votación.



Quienes no respeten la veda podrán ser denunciados por violación al Código Electoral y sancionados en caso de una comprobación de la falta. Las penas establecidas dependen del incumplimiento en el que incurran.



De todos modos, como no hay regulación vigente, las redes sociales seguirán siendo campo de batalla virtual de los sectores políticos en pugna. En resumen, queda prohibido:

- Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral desde el viernes anterior a la votación.



- Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.



- Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales desde el viernes.



- La venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.



- Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.



- La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en el que se instalen las mesas de votación.



- Desde el sábado y hasta las 21 del domingo está prohibido portar armas, banderas, distintivos o insignias partidarias.



A las urnas

Las mesas de votación estarán disponibles el domingo, de 8 a 18, y las autoridades deberán esperar a que todas las personas que ingresaron puedan sufragar.



Al tener solo dos boletas y una única categoría, se estima que el escrutinio provisorio será ágil y el domingo, entre las 21 y las 21.30, ya habrá una tendencia del resultado.



Paralelamente, la Justicia Electoral solicitó al Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que enfatice las medidas relativas al control, por parte de las alianzas contendientes, de las tareas de preparación del material de cara al balotaje.