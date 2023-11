“Milei es liberalismo económico y autoritarismo político”, dijo Antonio Tardelli

El periodista Antonio Tardelli, destacado referente de la política provincial, participó en "El Ventilador", el programa de, donde desarrolló su análisis de la figura del candidato a presidente Javier Milei y también respondió las preguntas del panel.Tardelli, comenzó afirmando: "Hay algo claro y es que estamos frente a una reconfiguración de la política argentina. Nos encontramos en una segunda experiencia de ballotage, y hace un año nadie hubiera imaginado que esta sería una opción. En todo caso, la opción iba a ser Juntos por el Cambio, frente al kirchnerismo"."Al analizar el proceso, se podría afirmar que el gobierno ha sido sumamente exitoso en su estrategia explícita de dividir a la oposición. Massa está cerca de convertirse en el presidente de la república con una de las elecciones más pobres en la historia del peronismo; esto le permitió avanzar a una segunda vuelta debido a la división en la oposición. No profundizaremos ahora, aunque sería interesante en algún momento, en lo referente a cuánto el gobierno alentó el experimento de Milei. Declaraciones de referentes oficialistas y exaliados de Milei evidencian un doble aporte del gobierno al ascenso de Milei, tanto en términos de financiamiento como en términos de lista en la provincia de Buenos Aires", añadió.En este sentido, el periodista, señaló: "Para hablar en términos vulgares,Una dinámica que podría robarle el gobierno al mismísimo oficialismo, lo que habla también de lo volátil de la política nacional y nos sitúa ante un escenario nuevo del cual no sabemos si viene a inaugurar un tiempo permanente o si estamos frente a un fenómeno pasajero".Consultado sobre si Javier Milei cobró protagonismo por la política o por los medios, Tardelli respondió:En ese sentido, es un producto mediático de los medios tradicionales y de los medios más modernos. En la política argentina ha habido muchos experimentos de productos mediáticos que terminaron en el fracaso. Decir que Milei es un producto de los medios es subestimar el clima en el que se montó y que hace posible esta cosa a la que uno no hubiese apostado jamás, de tener un sujeto muy excéntrico y extravagante".Por otro lado, en cuanto al debate presidencia, comentó:Ahora, según algunas interpretaciones un poco enrevesadas, la derrota de Milei lo favorece ante la opinión pública, en virtud de que expresa al ciudadano de la calle frente al político experimentado. Una interpretación forzada".Sobre qué podría pasar si Milei llega al poder, Tardelli, reflexionó: "Nos pondría a todos frente a un enorme desafío. He hablado con mucha gente que dice que Milei no duraría un año en el gobierno y es espantoso en términos de sistemas y democracias. Estamos frente a un sujeto extravagante, peroQuiero pensar que, si gana Milei, una ola de sensatez nos bañe a todos, a Milei primero, al resto de la ciudadanía, a una oposición que descubrirá de golpe y porrazo todas las demandas que han estado adormecidas estos últimos cuatro años; y las instituciones deberían tener una respuesta frente a un escenario que no me quiero imaginar"."Tampoco creo que la alternativa de Massa nos garantice prosperidad y progreso. Vamos hacia un ajuste ortodoxo de la economía en diferentes grados y eso tiene costos, en una situación social que es muy difícil hoy en Argentina", sumó.Asimismo, el periodista se refirió al análisis de las tendencias de voto, explicando que “la reconfiguración de la política argentina tiene que ver con que se ha modificado eldel que veníamos, el cual era kirchnerismo – anti-kirchnerismo, o macrismo – anti-macrismo. Entonces, cuando operaba kirchnerismo – anti-kirchnerismo, la Unión Cívica Radical tomó una decisión que tácticamente le fue provechosa pero que la hizo abandonar sus postulados históricos, lo que le sirvió en términos de acumulación de poder pero que es algo muy parecido a una traición a su propia historia.En cuanto al ajuste y a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, Tardelli, aseveró : "La Argentina tiene algunos desembolsos que cumplir. El FMI ha sido bastante indulgente con la Argentina porque la Argentina no ha cumplido con las metas de déficit. Por lo tanto,"La clase dirigente se espanta con Milei, olvidando que es la razón que explica a Milei. Yo creo que a Milei hay que dejarlo hablar porque en el momento que exhibe sus propuestas genera más rechazo que adhesión", apuntó.Para concluir, Tardelli, reflexiono sobre como el pensamiento de Milei es una síntesis, en democracia, del ideario que expiraba a la dictadura Militar: "Lo de Milei no es tan nuevo como luce en apariencias. Milei recoge una larga tradición en el pensamiento conservador en Argentina, pero también es una buena síntesis en democracia del ideario que expiraba a la dictadura Militar”“Milei es liberalismo económico y autoritarismo político, el discurso de Milei de hoy es muy parecido al del 2 de abril de 1976 de Marines de Hoz, y prospera en un contexto democrático por el fracaso económico de los últimos tres años. Eso vuelve a la ciudadanía más susceptible de ser atrapada por discursos que plantean el rechazo de todos. Y yo creo que el Kirchnerismo manipuló la bandera de los derechos humanos poniéndola como eje de una construcción amigo – enemigo que ahora dice Massa que se va a terminar. Esa manipulación genera una reacción en sentido contrario que permite la reacción de discursos muy complejos", concluyó.