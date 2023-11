Fuerte advertencia de la justicia electoral sobre la eventual falta de boletas

En medio del insistente agite de La Libertad Avanza (LLA) sobre un posible fraude en el balotaje, la justicia electoral emitió una contundente advertencia a las agrupaciones políticas, recordó que son ellas las que tienen la "exclusiva responsabilidad" en la provisión y reposición de boletas en las mesas electorales y aclaró que "en ningún caso y bajo ningún concepto" podrán interrumpirse los comicios por ese tipo de faltantes.La Junta Nacional Electoral intimó hoy a La Libertad Avanza (LLA) a que explique qué mecanismo aplicará para subsanar el eventual faltante de boletas en el balotaje del próximo domingo y le advirtió que si no lo hace será su “exclusiva responsabilidad”.La Junta, integrada por la jueza electoral María Servini y sus colegas Jorge Morán y Sebastián Picasso, formuló la advertencia ante las insinuaciones de LLA sobre un eventual fraude en los comicios del domingo.LLA pidió a la Justicia Electoral que desplace a las autoridades que habitualmente controlan los comicios y coloque en su reemplazo a las Fuerzas Armadas, justamente por temor a maniobras de fraude.La Junta Electoral realizó un recorrido sobre todo lo que viene ocurriendo con el comportamiento de LLA en el proceso electoral y destacó la escasez de boletas presentadas por esa fuerza de cara a la segunda vuelta del próximo domingo.La fuerza que postula a Javier Milei presentó en gran parte de las mesas electorales una cantidad muy inferior de boletas a las que prevé el padrón electoral.“Si bien esta Junta Electoral prevé un sistema de contingencia para el eventual faltante de boletas, esto no exime a la alianza de las responsabilidades establecidas en la normativa legal vigente de su reposición y su distribución ante el faltante de las mismas que se pudiera producir durante la jornada electoral”, anotició la Junta a LLA.En ese contexto, recordó que “no se dio cumplimiento a la intimación cursada y no se realizó manifestación alguna al respecto” sobre cómo procederá la fuerza de Milei ante un eventual faltante de boletas en los centros y mesas de votación.En virtud de ello, la Junta “intimó a que en el pazo de 24 horas informe expresamente cuál será el procedimiento a seguir ante esa eventualidad haciéndoles saber que su silencio importará que la ausencia de boletas de esa alianza, en las distintas mesas electorales, será su exclusiva responsabilidad”. Fuente: (NA)