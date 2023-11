“La del domingo no es una elección cualquiera”, dijo Rosario Romero

Foto 1/2 Foto 2/2

De cara al balotaje presidencial de este domingo y en apoyo a la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia de la Nación, este jueves se realizaron 18 caminatas en forma simultánea en la capital entrerriana.



Una de esas recorridas, estuvo encabezada por la actual ministra de Gobierno de la provincia, e intendenta electa de Paraná; Rosario Romero, quien dijo que “en distintos barrios de la ciudad se están haciendo estas caminatas pidiendo al vecino que confíe en nosotros y que vote a Sergio Massa y Agustín Rossi”.



“Consideramos que la elección del domingo, no es una elección cualquiera, es una visión de dos modelos de país: uno que plantea unidad nacional, que es Massa, que propone unidad de todas las fuerzas políticas, unidad de peronistas, de radicales, de socialistas que aspiren a mejorar entre todos lo que hay que mejorar en la Argentina que es fundamentalmente la economía y conservar las cosas buenas que tiene la democracia que está cumpliendo 40 años”.



Por otro lado, Romero expresó a Elonce que “las soluciones a los problemas de los países, no vienen de la mano de la ruptura, de generar conflictos, de salir con una motosierra, sino que vienen de la mano del diálogo, de los consensos. Por eso salgo con convicción a pedirle el voto a los vecinos que aun con los defectos, problemas y las cosas que no se han logrado solucionar, el camino es el de composición, de buscar unirnos para esas soluciones”. Elonce.com