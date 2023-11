Pidieron la renuncia a director de un hospital entrerriano

El Ministerio de Salud le pidió la renuncia al director del Hospital Falucho, de Maciá, Guido Buyatti, un funcionario que había acumulado tres denuncias por violencia laboral y de género. La cartera sanitaria comunicó la novedad luego de una reunión que mantuvo con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Este jueves viaja un equipo de Salud hacia Maciá para definir la nueva conducción, según confirmaron fuentes oficiales.La Justicia de Paz de Maciá -en el departamento Tala- tramita tres denuncias por violencia laboral contra el director del Hospital Falucho, Guido Emilio Buyatti, y en uno de esos casos, que involucra a una médica, la denunciante está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico a raíz de la situación por la que atravesó en su trabajo.La última resolución que firmó José Mariano Stegbañer, juez de Paz de Maciá, dispuso mantener “la medida de no modificar las condiciones laborales de la denunciante, quien deberá preservar las mismas condiciones laborales en su puesto de trabajo, anteriores a la formulación de la denuncia que diera origen a los presentes actuados por el plazo que durante las medidas protectorias de autos”. El plazo se extiende desde el 6 de junio y hasta el 4 de septiembre.Según publica el portal, la situación del Hospital Falucho fue puesta en conocimiento del gobernador Gustavo Bordet.La nota dirigida al titular del Poder Ejecutivo refiere que la situación se acarrea desde hace dos años. “Nosotros, el personal de salud, vivimos sufriendo situaciones de acoso y persecución laboral de distinta índole”, dicen y señalan “quita de consultorios” para la atención de pacientes; “maltrato verbal a través de insultos, palabras ofensivas y sobre todo obscenas, reiteradamente, a diferentes miembros del equipo de salud. Dicha situación ocurre también a pacientes consultantes del nosocomio”.“Difamación pública y permanente acerca de la praxis, cumplimiento de funciones, tareas, carga horaria y actividades que se realizan en el hospital por parte de la autoridad directiva en funciones, que no responde a petitorios ni sugerencias para mejora de la calidad de atención”, dice la presentación ante el Gobernador.Y agrega: “En la actualidad pesan sobre nuestro directivo tres denuncias por violencia de género y violencia laboral, dos de las mismas por médicas asistentes al nosocomio, una de ellas renunció a su cargo debido a esta situación y la otra mantiene actualmente orden perimetral y se encuentran prestando servicio. La denuncia restante está a cargo de una promotora de salud, la cual mantiene medidas de restricción perimetral, también prestando servicios en el hospital”.Reprochan también que ante la licencia del asesor contable y del jefe de personal, Buyatti “designó en su lugar a un personal suplente, sin experiencia ni antigüedad”, y resaltan que “día a día vemos cómo los recursos se agotan, faltando casi a diario medicación e insumos de utilización cotidiana y vital para asegurar la atención mínima”.“La mayoría de los días nos encontramos cumpliendo funciones sin ningún directivo ni autoridad responsable para dar cumplimiento a trámites esenciales como es la recepción de certificados, pedidos de licencia, etc, y lo más importante, toma de decisiones sobre las problemáticas cotidianas que se presentan”, apunta. A eso, suman que el “parque automotor se encuentra en condiciones paupérimas”, y que “de las dos ambulancias que hay, solo una se encuentra operativa y la otra se encuentra fuera de funciones por falta de arreglo mecánico”. Y que “la única ambulancia operativa es utilizada para buscar y llevar a otras localidades a los médicos de guardia, quedándonos sin este servicio por varias horas”.Al final, dan cuenta de la situación de “imperiosa urgencia” y reclaman “poder trabajar y brindar lo mejor de nosotros para garantizar una atención pública de calidad a los ciudadanos de Maciá”.