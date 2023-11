Massa se comprometió a rediscutir el acuerdo con el FMI si gana las elecciones

Massa adelantó que rediscutirán el acuerdo con el FMI

"Argentina tiene un problema macro que es el programa del FMI que es inflacionario. Ya se le planteo al Fondo que se va a rediscutir el acuerdo. Se va a cambiar el programa", dijo Massa esta noche, a pocos días de la segunda vuelta que disputará el 19 de noviembre contra el candidato libertario, Javier Milei.El titular del Palacio de Hacienda brindó una entrevista con el programa, donde confirmó que el FMI está al tanto de que, de llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre, buscará modificar el acuerdo. Y según señaló, los propios funcionarios comprenden la necesidad de realizar cambios. "", sostuvo.Respecto del crédito de u$s57.000 millones que tomó el gobierno de Mauricio Macri, Massa remarcó que "". Y recordó que"Es el préstamo más grande de la historia mundial. De alguna manera eso condiciona y por eso es importante hacer un acuerdo de unidad nacional. Cuando uno toma deuda tiene que ser para financiar rutas, hospitales, puentes, para la infraestructura del norte argentino", insistió.A pocos días del balotaje, el ministro dio precisiones sobre su eventual gobierno al señalar que no incluirá un ajuste porque "sería castigar a los más vulnerables y las pymes" y afirmó que eso es "lo que quiere hacer Milei" con la dolarización y el cierre del BCRA.Además, cuestionó la propuesta del libertario de romper el Mercosur porque "haría que miles de trabajadores cordobeses se queden sin mercado", mientras que dejar de tener relaciones con China "representaría perder casi u$s19 mil millones del mercado exportador".Por otro lado, dijo que su gobierno tendrá tres objetivos. "Por un lado la mejora del ingreso de los trabajadores", para lo cual continuarán con la eliminación de Ganancias, algo que, según dijo, "el otro candidato quiere recortar". También seguirán "mejorando jubilaciones" a partir de nuevos bonos para jubilados. Y adelantó que "la mayor recuperación de ingreso la vamos a vivir el año que viene porque vamos a derrumbar la inflación a menos de la mitad".El candidato de UP puntualizó que el derrumbe de la inflación se va a lograr a partir de la recuperación de las exportaciones, luego de un año crítico por la sequía. "Con nuestro programa de incremento exportador vamos a hacer muy fuertes nuestras reservas", dijo.Eso permitirá alcanzar "déficit cero, en principio, y si podemos superávit fiscal, superávit comercial y competitividad cambiaria".El ministro cruzó a quienes cuestionan la viabilidad del plan porque no tienen en cuenta un aspecto central. "Lo que perdimos en la sequía no lo pone nadie en la cuenta", apuntó. Se tratan de unos u$s20.000 millones que el Gobierno recuperaría por los derechos de exportación. Y aclaró que "sacar el cepo va a llevar aproximadamente 12 meses de trabajo".En cuanto a las definiciones sobre quién será su ministro de Economía dijo que "no es de mi fuerza política" y adelantó que, en caso de ganar el domingo, "lo voy a anunciar el lunes o martes".