CGE planteará dictado normal de clases para el martes en escuelas donde se vota

Política La próxima semana se reanuda la paritaria docente y estatal

El balance de su gestión al frente del CGE

Martín Müller, presidente del CGE, comunicó este miércoles en el programa, que se emite por, que la idea principal ya está en marcha: “”.Asimismo, esto irá en sintonía con el esfuerzo del gobernador de mantener los 180 días de clases en la provincia: “".Por otro lado, habló de la convocatoria a una paritaria con los docentes: “Hoy los gremios fueron convocados para el próximo martes al mediodía. Ese día trabajaremos junto al ministro de Economía y el gobernador de Entre Ríos para definir. Siempre en el mismo sentido que nos prometimos. Hemos cumplido siempre con la palabra y buscaremos mitigar los efectos de la inflación”.En primera línea, el funcionario realizó un análisis de lo sucedido en estos años: “Para nosotros fueron años intensos, en los cuales Paraná no escapa haber tenido años en la gestión de una pandemia de por medio. Cerramos una gestión cumpliendo el objetivo que nos encomendó el gobernador Bordet y que buscábamos nosotros en nuestro plan educativo. Era tener una gestión ordenada, que transformara y pusiera orden en el sistema. Esas transformaciones son las que creemos que hoy están en los cimientos y ansiamos que continúen muchas de ellas. En términos de política educativa, siempre es necesario sostener el largo plazo. Estamos conformes, es un balance positivo y siempre falta mucho más. En la educación, siempre lo que hicimos es no negar la realidad compleja y crítica que teníamos en algunos aspectos, los resultados que obteníamos en el nivel primario, la interrupción de las trayectorias en la secundaria, el desafío de cubrir la cobertura en el nivel inicial, de poner en marcha nuestra educación técnica profesional. En muchos de esos campos, dejamos políticas públicas de Estado que van a ir resolviendo a lo largo del tiempo estas problemáticas”.Por otro lado, dialogó sobre una de las iniciativas que tuvo bajo su mandato: “Tenemos la satisfacción y el orgullo de haber sido pioneros en dos políticas públicas centrales: una es el programa Leer, que es de alfabetización inicial. Como habrán escuchado en el debate presidencial, hubo un consenso pleno respecto a la necesidad de tener un programa de alfabetización de los primeros tres grados de la primaria para que los chicos lleguen a leer y escribir al cuarto grado. Entre Ríos fue una de las primeras provincias que implementó un programa integral”.También agregó otra de las propuestas que llevó a cabo: “Somos pioneros con la provincia de Mendoza en la experiencia de sistema de alerta temprana para prevenir el abandono escolar. Es una experiencia algorítmica que, a partir de haber implementado la libreta y la asistencia digital, podemos detectar tempranamente aquellos chicos que tienen más probabilidades de abandonar y actuar antes de que eso ocurra. Está dando muy buenos resultados. Las escuelas que implementaron la prueba piloto han sentido el apoyo del consejo del gobierno para incentivar estas políticas”.Consultado sobre la imagen que ve de la educación en Entre Ríos, el titular del CGE manifestó: “Hubo una cosa que nos parecía importante que era no sobrecargar a las escuelas de tareas y facilitarles la vida. La digitalización que implementamos tanto a nivel de las escuelas como del propio Consejo sirve para eso: para restar tiempo administrativo a las escuelas que se puedan dedicar a lo pedagógico porque es lo importante”En última instancia, explicó: “La idea es encontrar en las aulas un consejo que esté definiendo programas y políticas que no vengan de arriba y creado desde una burbuja, sino que se codiseñe con los docentes y los alumnos. Es una propuesta que es nuestra semillita de la secundaria, que es el proyecto Ideas, que tiene estas características. Usar la tecnología, priorizar la lengua y la matemática y pensarlo a través de la demanda de los estudiantes”.