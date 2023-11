Escuela Quirós de Paraná donde se votará el domingo no dictará clases el martes

Inscripciones y exámenes

El martes a la mañana no habrá clases en la escuela secundaria Nº35 “Césareo Bernaldo de Quirós” de Paraná que será centro de votación por el balotaje presidencial; es que el lunes es feriado y por lo tanto la institución permanecerá cerrada. La normativa se dispuso debido a las tareas de desinfección que deben realizarse en el establecimiento educativo tras las elecciones.“Consultamos a la supervisora, y se nos comunicó que, excepto que podamos llegar a un acuerdo con los ordenanzas para que vengan el lunes, que un día feriado no laborable, se desinfectará el martes. Y en este establecimiento, se desinfectará el martes porque los derechos laborales son para todos, incluidos los ordenanzas”, comunicó ala rectora de la institución educativa, Belén Ramos Blanco.Y fundamentó: “Al cierre de las elecciones, las escuelas quedan como tierra arrasada, mucha papelería, fue mucha la gente que usó los baños, mesas y sillas desordenadas; con lo cual, hay que baldear la escuela, ubicar cada cosa en su lugar, desinfectar los baños. Y es un trabajo de varias horas”.“Los rectores somos delegados judiciales, intermediarios entre la Justicia Electoral, las autoridades de mesa y Correo Argentino; estamos convocados a todas las elecciones, desde el inicio de la jornada hasta que el Correo se lleve las urnas de las escuelas. Y es un trabajo casi inhumano porque entramos el domingo y salimos el lunes”, repasó Ramos Blanco al revelar que propuso a la Justicia Electoral “que se convoque a dos personas, que se puedan turnar, porque no hay cuerpo que resista 18 horas de trabajo”.El día de los comicios, en la escuela de calle Racedo 170 funcionarán siete mesas con 350 electores por cada mesa.“Las inscripciones al ciclo lectivo 2024 comenzaron el 2 de octubre y ese mismo día se cubren las vacantes, teniendo en cuenta que primero se cubren con el recuento de los hermanitos e hijos del personal de la institución”, comunicó la secretaria escolar, Viviana Vega. De hecho, dio cuenta de las largas filas de padres que se forman desde la noche anterior a esa fecha para conseguir un banco para sus hijos en la escuela.“Ya hay 32 inscriptos, sin contar con los repitentes que tienen el banco garantizado en las instituciones. Será un grupo numeroso para lo que son nuestras pequeñas aulas y porque tampoco contamos con tanto mobiliario; no aceptamos más chicos porque no tenemos ni más bancos ni más sillas, y tampoco podemos tener las aulas abarrotadas para ofrecer un buen sistema de enseñanza”, explicó la secretaria escolar de la “Césareo Bernaldo de Quirós”.El dictado de clases está previsto hasta el 15 de diciembre, pero por calendario, entre el 11 y el 22, se darían los recuperatorios, las mesas examinadoras, previas, libres e equivalencias. “Los profesores están tratando de cerrar notas del tercer trimestre para descomprimir y darle prioridad a aquellos chicos que necesitan recuperar”, comentó Vega.