“Hay un consenso generalizado que Massa ganó el debate”, dijo politólogo

La opinión del panel:

En la recta final, los candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza se encuentran en plena preparación para el desenlace electoral. Este martes, en "El Ventilador", el programa transmitido por Elonce, junto a un politólogo, analizamos las propuestas de los candidatos y su participación en el debate del pasado domingo.En primera instancia, consultado sobre qué le pareció el debate, el licenciado en Ciencias Políticas, Nahel Baridon, indicó: “Hay un consenso generalizado de que Sergio Massa fue el ganador. Se le vio con una preparación mucho mejor que Milei, quien, por momentos, mostró titubeos evidentes”.“Que haya sido Massa quien ganó el debate no significa necesariamente que eso se traduzca electoralmente”, agregó.Consultado al analista si todavía puede haber gente indecisa sobre a quién elegir este domingo en las urnas, Baridon comentó: “Hay muchas personas indecisas, y de hecho, el debate está dirigido exclusivamente a los indecisos. Ningún votante de Milei o Massa cambiará su voto por ver el debate.En cuanto al accionar de los candidatos hasta el domingo, Baridon, opinó: “Me parece que la decisión de La Libertad Avanza es darle mayor protagonismo a Victoria Villarroel, quien se mostró mucho más sólida en el debate con Agustín Rossi. Ella es una persona que demuestra con seguridad lo que quiere y puede hablar de distintos temas, a diferencia de Milei, que quizás se siente más cómodo hablando de economía y tambalea cuando se le saca de ese terreno”., que nunca terminó de explicar cómo sería. El candidato estaba acostumbrado a ir a programas de televisión donde no se le repreguntaba o no eran demasiado incisivos en las entrevistas, por eso logró penetrar en una franja muy importante de la población con un tema sensible, en un contexto de altísima inflación, lo que hizo de élSobre el protagonismo que tiene Milei en el país, el analista político explicó que: “Milei surge con fuerza en la franja etaria joven, tiene mucha penetración entre estos actores y luego fue aumentando y haciéndose un fenómeno más transversal en cuanto a las franjas etarias”.Consultado por qué Milei sigue siendo competitivo, Baridon dijo: “Voy a apelar a los resultados de las elecciones generales del 22 de octubre, donde el 37% de la población eligió al oficialismo y el 63% votó por un cambio, sumando los otros candidatos. Es un gran mérito de Sergio Massa como candidato del oficialismo llegar a esta instancia de ballotage de manera muy competitiva”.En esta línea, concluyó: “El 63% de los argentinos eligió un cambio, y el único candidato que queda representando ese cambio es Javier Milei. Su desafío, que no logró en el debate, es presentarse como el representante de ese cambio. En cambio, Massa logró plebiscitar a Milei como candidato, pero Milei no logró plebiscitar la gestión del gobierno, que en todas las encuestas tiene un altísimo rechazo”.“Sentí que Milei estaba acorralado contra las cuerdas sin posibilidad de salir. Claramente, Massa ha aprendido esto del consenso y de manejarse muy bien, porque manejó muy bien la gestualidad permanentemente”.“A Milei no entiendo qué le pasó porque estaba arrinconado y ni siquiera amagaba a defenderse, quedó en todo por la mitad, entró en todas y no dejó ninguna sola sin pisar de las que le puso Massa”.En cuanto al debate y la decisión de los electores, afirmó que “consolida tendencias, puede orientar a alguien que está muy perdido”.“Ni él mismo se termina creyendo su propia plataforma política, que de hecho está compuesta por una cantidad de propuestas imposibles de llevar a cabo racionalmente, y la diferencia que hay entre líderes políticos es que Milei solo va a ser un líder que llegó a ser candidato y se va a ir desarmando poco a poco”.“Las plataformas de los políticos, si nos ponemos a analizar, las cumplieron cero”.“Milei en este debate demostró que no es político. Esto le puede jugar muy en contra porque no tiene solidez, no tiene estructura; dentro de su mismo partido siempre hay contradicciones, o también le puede jugar a favor para aquellos que deciden elegir a alguien que no es político”.“Para mí, Milei es impresentable, pero siendo tan mala la imagen que tiene, hizo todo para perder. ¿Por qué sigue siendo competitivo?”.“Gana muchísimo el rechazo hacia Milei, pero la gente no se pone a analizar lo que está del otro lado. Es lamentable la democracia que tenemos porque es muy importante analizar a quién estoy eligiendo porque le voy a dar el poder de conducir el país durante cuatro años”.“Milei capta mucho el voto antiperonista; mucha gente se inclina por él solamente por eso, y eso influye bastante”.“La reivindicación de Margaret Thatcher por parte de Milei fue un paso muy en falso, que logró que muchos sectores que estaban fluctuando se le pusieran totalmente en contra”, concluyó.