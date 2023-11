Massa: "Lo que nos obliga a la unidad nacional es el futuro de nuestros hijos"

El candidato presidencial de Unión por la Paria (UxP), Sergio Massa, llamó a la militancia a "abrazar" a cada argentino que está en "duda" para el balotaje del domingo, en el que se medirá contra el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y sumó en la Patagonia el apoyo de los gobernadores electos de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando 'Rolo' Figueroa, que representan a fuerzas locales.



Junto a ambos mandatarios, Massa destacó la posibilidad de "juntarnos aquellos que venimos de orígenes distintos a construir esa unidad nacional que pregonamos".



Así se expresó el candidato de UxP al encabezar junto a esos dirigentes un acto en el polideportivo municipal de la ciudad de Cipoletti, donde también estuvieron el gobernador saliente de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el exvicegobernador de Río Negro Pedro Pesatti, entre otros dirigentes.



Ante la militancia, Massa recalcó que "podemos sentarnos peronistas, radicales. provinciales y vecinalistas; no preguntamos de dónde vienen y no pedimos carnet, sino que llamamos a la construcción de la unidad nacional a todos los argentinos".



Por su parte, Figueroa, que fue electo por la fuerza provincial "Comunidad" -un desprendimiento del Movimiento Popular Neuquino (MPN)-, dijo que está "muy feliz" de ver a la "Patagonia unida" e identificó a Massa y a Weretilneck como "amigos de la política".



El mandatario electo definió como un "grito patagónico" un pronunciamiento contrario a la "venta de órganos" y para que "no nos marginen a las provincias, que no nos saquen la coparticipación ni que privaticen la educación y la salud", como propone LLA.



Añadió que los sectores patagónicos "le dicen 'no' a la grieta" y "aplauden la decisión de Massa de ir por la unidad nacional".



En tanto, Weretilneck agradeció la presencia de Massa en Cipoletti "a cuatro días de que sea electo presidente".



"Estamos dando los primeros pasos de lo que es capaz de hacer un pueblo: dos provincias hermanadas para trabajar juntos", resaltó.



Más temprano, en General Roca, Massa había convocado a "poner en agenda los valores de los consensos" y a expresarse favorablemente sobre "la educación pública, las universidades públicas extendidas a lo largo del país, un Mercosur fuerte y a decirle 'nunca más' a la corrupción".



Como único orador de ese acto, el candidato de UxP advirtió que "si hay algo que obliga a trabajar para la unidad nacional y seguir convocando al diálogo y los acuerdos, y a abrazar a cada argentino que hoy está en duda y no termina de convencerse de que el 10 de diciembre empieza una etapa nueva, es el futuro de nuestros hijos".



También llamó a "defender los subsidios energéticos y por zona diferencial patagónica" que desde LLA "quieren eliminar", dijo, lo que arrancó una ovación de la militancia presente.



El candidato de UxP cuestionó además las propuestas de LLA de "privatizar" el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta e YPF, al contraponer que "lo que necesita Argentina es que digamos que sí a un proyecto de país industrial".



Y remarcó que el "tejido productivo" de provincias como Río Negro "necesita que tengamos acuerdos" no sólo en la dirigencia política sino también entre "empresarios y trabajadores".



En clave electoral, Massa afirmó que en UxP impera la "mayor humildad para rendir examen" desde una eventual gestión para que aquellos que, "aún votando sin terminar de confiar en nosotros, desde el 10 de diciembre sientan orgullo por el Gobierno que eligieron".



"Sé de la importancia de todos los que nos eligieron en la primera vuelta", destacó Massa sobre las elecciones del 22 de octubre, en las cuales obtuvo más del 36% de los votos y aventajó por más de 6 puntos a Milei.



En otro pasaje de su discurso, alertó además que "nunca se reconoce a quien ordenó la muerte de argentinos", en referencia a la admiración que Milei profesa hacia la fallecida exprimera ministra británica Margaret Thatcher.



Massa ratificó así la defensa de la soberanía argentina en las Islas Malvinas "en momentos en que algunos elogian a quien ordenó asesinar a nuestros héroes del Crucero General Belgrano" durante la guerra de 1982, al reiterar, en referencia a Milei, que "la sangre de nuestros soldados no se negocia".



En General Roca, el ministro visitó la primera cooperativa frutícola de esa ciudad, acompañado por la intendenta María Emilia Soria, quien este año fue reelecta en su cargo, y luego mantuvo un encuentro con dirigentes locales, trabajadores y militantes.



Previo a la llegada de Massa a Río Negro, los legisladores locales de Unidad Ciudadana habían expresado su satisfacción por la visita del candidato presidencial a cinco días del balotaje.



"Valoramos especialmente su compromiso con la priorización de las economías regionales y el fortalecimiento del federalismo. Reconocemos que las provincias argentinas tienen particularidades y necesidades propias, y su enfoque en impulsar el desarrollo económico a nivel regional es fundamental para lograr un crecimiento equitativo en todo el país", destacaron los dirigentes en un comunicado.



Y confiaron en que el "compromiso" de Massa con el federalismo "garantizará una distribución equitativa de recursos y oportunidades para todas las provincias".