Paira: "Pensamos políticas en territorio, integrales e intersectoriales"

La Ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Marisa Paira, estuvo en el programa, de. En ese marco, hizo un balance de gestión.“Con aciertos y dificultades, como en todo, se ha trabajado muy fuerte en un eje que nuestro gobernador Gustavo Bordet ha marcado como crucial para pensar el desarrollo humano comunitario, que es el trabajo en clave de los gobiernos locales. El Ministerio de Desarrollo Social es muy amplio: tenemos deporte, discapacidad, políticas alimentarias, Mujer, primera infancia, desarrollo territorial, juventudes, adultos mayores. La lógica que se llevó para poder trabajar articuladamente fue en clave de fortalecer los gobiernos locales”, manifestó.Explicó que “Entre Ríos tiene más de 270 localidades, una dispersión entre espacios de gobierno, entre población rural, entre población de islas, población de los grandes conglomerados. En clave de desarrollo humano esto es necesario para pensarlo en la cotidianeidad. El eje de la gestión se ocupó de fortalecer las áreas de Mujer, se crearon y acompañaron a más de 50 áreas en los municipios, lo que permite garantizar el principio de inmediatez en la atención de las mujeres en territorio ante la vulneración de un derecho”.“Se fortaleció todo el trabajo en las áreas de Adultos Mayores que fue crucial en el período de la pandemia. Tenemos más de 60 áreas donde se hizo una capacitación muy importante en el marco del Programa Potenciar Trabajo y cuidadores de adultos, lo que favorece y posibilita acompañar a las familias en el cuidado y evitar la institucionalización”, agregó.Comentó que “se trabajó en fortalecer las áreas de Discapacidad municipales y de comunas, se acompañó con insumos a las familias. Hubo una fuerte política de descentralización territorial. El gobernador lo marcó con mucha claridad, esto de estar presentes en todo el territorio y garantizar igualdad de oportunidades”.“Planteamos la continuidad de las políticas públicas. Esto impacta en la vida de la gente. En cuanto a comedores, la provincia tiene más de 1300 comedores escolares, que se encargan de la copa de leche, del refrigerio, almuerzo. Se han readecuado y abierto nuevos espacios, fundamentalmente en escuelas secundarias. La población infantil, a través de la Tarjeta Alimentar y de la AUH reciben un plus de cobertura. La población adolescente de secundaria no tiene la Tarjeta Alimentar y tiene menos recursos. Se fortaleció este espacio. En pandemia fue muy importante sostenerlo. Tuvimos un período con módulos alimentarios, después volvimos al comedor, porque favorece la integración y la calidad nutricional. Destacamos el trabajo de cocineros y cocineras, que pudieron sostenerlo durante todo este período. Se regularizó a muchos trabajadores, a través de toda una planificación de acuerdo a la cantidad de niños y niñas. Se fueron atendiendo las distintas particularidades”, indicó.Destacó la visión de equidad y género de la gestión, la cual “atraviesa todo. Hubo dos ejes fuertes en la gestión: trabajo y cuidado. Uno no puede hablar de cuidado y de trabajo si no lo pone en clave de la perspectiva de género. Para que las mujeres puedan insertarse en el mundo del trabajo, el estado tiene que garantizar los espacios de cuidado. Sino no garantizamos condiciones de igualdad. Fueron ejes muy fuertes del gobernador”.“Se llevó a cabo la Mesa Interministerial de Primera Infancia, donde estamos todos los ministerios. La primera infancia se trabajó transversal, se definió la mejora y construcción de espacios para niños de entre 45 días a 3 años. Esto posibilita espacios de cuidado de calidad, de desarrollo y estimulación. Facilita a las mujeres para poder participar del ámbito laboral”, informó.En el ministerio “la clave fue trabajar articuladamente en el territorio, llegar a cada localidad. El que tiene principio de cercanía con el vecino es el intendente. Se hizo una articulación con los aportes del gobierno nacional, provincial y los locales. Pensamos cada estrategia en clave de los gobiernos locales. Es diferente pensar el abordaje de la primera infancia o adultos mayores, o del mundo del trabajo en la ruralidad, en las islas o los grandes conglomerados”.Sobre economía social, dijo que “tenemos la marca Manos Entrerrianas, con más de 170 emprendedores que comercializan y participan. Tenemos una Ley de Microcréditos, créditos a tasa cero con garantía solidaria que favorece que quien quiera iniciar un emprendimiento tenga un impulso para poder generar esto. Se otorgan con los municipios que acompañan. El eje de economía social fue desde pensar y acompañar a los emprendedores, pensar su emprendimiento, fortalecerlo con herramientas y créditos, y generar los canales de comercialización. Se articula con las escuelas porque se producen alimentos y, a través de la tarjeta Sidecreer, pueden comprar verduras de calidad producidas en su localidad y fortalecer el circuito de comercio local”.“Para nosotros lo importante fue fortalecer una red de trabajo interinstitucional con los gobiernos locales de toda la provincia, es un modo de construir la política pública y el gobernador siempre lo marcó como necesario. Que los municipios no sean solo los que se ocupan de las cloacas, veredas y luminarias, sino que tengan políticas en clave de desarrollo humano y el gobierno provincial acompañe”, consideró.Destacó también “la construcción de un dato social estratégico con clave del territorio. Uno piensa el diseño de la política pública. Hemos tratado de que se apropien los municipios para construir políticas en ese marco. Los desafíos van por seguir fortaleciendo el estado. El estado es el único capaz de acortar brechas y desigualdades, de generar posibilidades para pensar un proyecto de vida. Un estado inteligente, que planifica, que puede mirar la particularidad territorial, que puede pensar articuladamente, es el desafío que hay que seguir profundizando. La gente necesita continuidad en las políticas públicas en materia social y en esto está toda la disposición para transmitir para hacer un tránsito que favorezca a la comunidad”.“Estoy conforme con la posibilidad de trabajar en equipo y con el trabajo interministerial, algo que el gobernador convocó todo el tiempo. Hemos logrado una muy buena articulación nación-provincia-municipios. Se refleja en los programas a los que tiene acceso la ciudadanía, en el mejor y mayor cuidado que tienen nuestros niños y niñas, en las posibilidades de trabajo en economía social para emprendedores. Celebramos todo el avance que hubo en materia de turismo social. Entre Ríos tiene un complejo, el Ascona, que el gobernador remonta en estos últimos dos años, donde han pasado más de mil personas. Con adultos mayores que por primera vez tuvieron el derecho de pasar vacaciones por tres días, con el derecho a lo lúdico y a tener calidad de vida. Fue importante pensar políticas en clave de territorio, integrales y desde un trabajo intersectorial”, finalizó.