Ricardo Alfonsín instó a radicales “a votar la propuesta de Unión por la Patria”

“Milei no aprecia la democracia y puede ponerla en riesgo”

Su mensaje al voto joven

El, a través deinstó a los correligionarios de su partido a votar por Sergio Massa en el balotaje presidencial de este domingo. “Desde el punto de vista programático, para un radical, no hay duda de cuál es la mejor receta para un país”, sostuvo. De hecho, a los hombres de mi partido les preguntó “cómo van a permanecer pasivos e indiferentes”. Y fundamentó:“En el debate se puso en evidencia la actitud que tiene cada uno de los candidatos para encarar una empresa tan difícil como lo es gobernar, porque es una empresa muy compleja. Y en ese sentido,, frente a un hombre que nunca ha gobernado y no tiene la templanza para hacerse cargo de un país con muchas dificultades y mina cualquier posibilidad de diálogo, porque no comprende ni los respetos mínimos necesarios entre las distintas fuerzas políticas para que la democracia pueda funcionar con cierta calidad”, argumentó el hijo del ex presidente radical, Raúl Alfonsín.Para Alfonsín (h), “Milei está enfrentado a un modelo ultra liberal, reaccionario”, y cuestionó que, para el libertario, “lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es no meterse con ella, dejar que el mercado, en el que no somos todos iguales, resuelva todos los problemas”. “Pero el mundo demuestra que donde se gobierna con esta filosofía no se resolvieron los problemas y los sectores que más han sufridos son los sectores de clase media, la clase trabajadora, los jubilados, los que más necesitan de un funcionamiento de la economía más solidaria”, sostuvo.Y continuó: “Mientras que la visión de Massa es la contraria:. Massa cree en un país industrializado, porque no podemos seguir siendo todavía un país productor de materias primas, pero para la industrialización se necesita de la promoción del Estado. Massa cree que es necesario proteger nuestra industria y nuestro trabajo. Massa cree que exista legislación que proteja a los trabajadores de las eventuales desigualdades que puedan existir en el mercado y apuesta a la jubilación pública, porque no tiene el prejuicio que tiene Milei para con lo público”., disparó el dirigente de cuna radical.“Más allá de que el partido en esta ocasión no tiene ni candidato ni programa radical, no cabe ninguna duda que cualquier radical, si quiere votar por lo programático, tendría que hacerlo por la propuesta de Unión por la Patria, porque la podría suscribir cualquier radical”, destacó Alfonsín en diálogo con, el programa que se emite porAlfonsín (h) manifestó su “preocupación” porque -según sostuvo- ““Solo un hombre que no aprecia la democracia puede despreocuparse por la necesidad de atender a ciertos valores fundamentales para que la democracia funciona”, agregó.subrayó el embajador argentino en España y trajo a colación los momentos en los que Milei trata de “ratas, parásitos, gusanos, excrementos humanos” a sus adversarios. “¿Se imaginan a un hombre con esta personalidad gobernando los destinos del país y a cargo de los Poderes del Estado?”, se preguntó.Y sumó:cuando les decían larvas subhumanas; y esa violencia verbal pasó a ser violencia física, después llegaron al gobierno y transformaron a dictadura a sus totalitarismos atroces; y lo mismo pasó en Italia”.Ante la adhesión que registró la propuesta del candidato de La Libertad Avanza entre los ciudadanos más jóvenes del electorado, Alfonsín les recordó que “los sacrificios fueron supremos para recuperar la democracia”.“A los jóvenes les diría que, si creen que la propuesta de Milei es nueva, se equivocan, porque es del siglo XVIII; el mundo empezó a funcionar de manera más justa en el siglo XX cuando se abandonaron las recetas que hoy quiere aplicar Milei, y cuando llegó el Estado de bienestar, el keynesianismo. Y la historia demuestra que el progreso social de los países se registró cuando el Estado arbitró entre el capital y el trabajo procurando, además, hallar consensos entre los tres actores”, fundamentó el dirigente radical y remarcó:“Cuidemos la democracia que nos costó muchísimo conseguir, porque a los que reclamaban democracia los secuestraban, torturaban y mataban, y se apropiaban de los bebés”, repasó el hijo del ex presidente radical, Raúl Alfonsín.Punto aparte, refirió que “el acercamiento de Macri era evidente que se iba a producir y no me sorprende porque siempre estuve convencido que el líder del PRO tiene muchas más coincidencias con las propuestas económicas y sociales de Milei, que con las del radicalismo”.cerró.