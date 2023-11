Bordet se reunió con José y David Cáceres por la campaña y la fiscalización

El gobernador, Gustavo Bordet, se reunió con José y David Cáceres de cara al balotaje presidencial. Analizaron el desarrollo de la campaña en Entre Ríos y repasaron el operativo de fiscalización el domingo. También alertaron sobre el intento de La Libertad Avanza de instalar la idea de fraude y la privatización de los clubes deportivos.

“Hablamos del acto práctico electoral”, expresó al finalizar el encuentro el parlamentario del Mercosur electo y secretario General del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Cáceres.



El dirigente político y deportivo de Paraná se mostró “preocupado por estos rumores que ha hecho recorrer La libertad de avanza respecto de la falta de boletas”. Advirtió que “es muy peligroso lo que están haciendo, porque quienes integramos partidos y somos militantes sabemos que hay un trabajo enorme de mucho esfuerzo para poder llegar con las boletas a la Justicia Electoral para que estén en la urna el día de la elección”.



En ese sentido, José Cáceres sostuvo que LLA “se ha manejado con muy poca profesionalidad, con mucha desidia y pone en un apriete a la Justicia Electoral, pero además se intenta instalar un rumor de fraude sin que las elecciones hayan ocurrido”.

“La de este domingo es una elección muy sencilla. Son dos boletas cortas. No puede haber nada raro. No son 42 boletas, como había en las PASO. Lo que están tratando de hacer es tremendamente peligroso para la democracia. Esperemos que la Justicia Electoral siga informando a la sociedad. Eso es algo que charlamos con el gobernador y que nos preocupa mucho", insistió el actual diputado provincial.



Por su parte, el viceintendente electo de Paraná, David Cáceres, adelantó que "todos los comandos electorales de la ciudad de Paraná están trabajando”, y explicó que “se va a replicar el mismo esquema que se llevó adelante en las generales anteriores”.

Se mostró “contento por lo que se está trabajando, militando”, y “con muchas expectativas de poder tener un gobierno nacional que acompaña a las localidades como las nuestras, que piense en el federalismo de las provincias”.



“Muy optimista de que Sergio Massa va a ser el próximo presidente de los argentinos, que Gustavo Bordet va a tener también un rol preponderante en la legislatura nacional, y en eso, acompañarnos mutuamente", enfatizó David Cáceres, al tiempo que agradeció que el mandatario y diputado Nacional electo “se ha puesto también a disposición para lo que Paraná necesite en su función de próximo legislador nacional”. “Pretenden privatizar los clubes” Ambos alertaron sobre los riesgos que conlleva para la sociedad la propuesta del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei de transformar los clubes deportivos en sociedades anónimas.



“Al ser dirigentes y militantes sociales de distintas instituciones, vemos a los clubes como verdaderas instituciones que tienen una finalidad social, no empresaria. Esa propuesta de que aparezcan las sociedades anónimas de nuestras instituciones, lo vemos como una privatización que les hace perder la finalidad social que tienen los clubes, que es justamente el objetivo que nosotros abrazamos, potenciamos y queremos seguir llevando adelante”, argumentó David Cáceres.



En la misma línea, José Cáceres dijo "por suerte todos los clubes del país, de todas las categorías, han salido a repudiar esto”. Recordó que “esta es una vieja idea de Macri, junto a muchos empresarios del negocio multimillonario que es el fútbol, que pretenden privatizar los clubes”. En contraposición, recordó que “nosotros somos del interior, de un club de barrio, en el que la dirigencia se tiene que desarmar para conseguir las cosas. Hay muchas mujeres y hombres dirigentes muy buenos, que sostienen clubes que son sociales, que son de la gente, del barrio”. “Estos no tienen ni idea de lo que está diciendo. En eso está Macri también, no solo Milei, y los repudiamos", concluyó.