Según la Justicia Electoral, en Entre Ríos “no hay inconvenientes con boletas”

La prosecretaria electoral de Entre Ríos, Narubi Godoy, informó que en Entre Ríos no hay inconvenientes con la distribución de boletas para la segunda vuelta.Además, confirmó que Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos “preparó todo el material necesario para la realización de la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre”.El despliegue de los materiales se realizará el jueves próximo al Correo Argentino y el sábado va a ser entregado a los delegados electorales de los 662 establecimientos de votación.En entre Ríos no hay irregularidades en cuanto a la preparación del balotaje del próximo domingo, ya que la Junta Electoral Nacional “dispuso (como siempre se realizó en este Distrito) que la agrupación que así lo considere puede hacer uso de los servicios del Correo Argentino y entregar tanto las boletas para la apertura de las mesas como las de ‘contingencia’ (por establecimiento)”, pero aclaró que “no es obligatorio, ya que pueden aportar las boletas para la apertura de las mesas o para tener disponibles durante toda la jornada electoral a través de sus fiscales”.En ese marco Godoy subrayó que la reposición de las boletas “es responsabilidad exclusiva de las agrupaciones políticas, que son las encargadas de velar porque haya en cada una de las escuelas y en cada una de las mesas”, e insistió: “Ellos son los que disponen si van a remitirlas a través del servicio del Correo Argentino o si van a ser los fiscales los que van a aportarlas para la apertura de mesa como para ir renovando durante toda la jornada”.Por otro lado, la prosecretaria confirmó que la Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos “preparó todo el material necesario para la realización de la segunda vuelta electoral o balotaje del 19 de noviembre en la provincia, donde van a funcionar 3434 mesas distribuidas en 662 establecimientos de votación”.Al respecto, destacó que “ya fueron enviadas las ratificaciones para las autoridades de mesa que se van a desempeñar y se está en contacto con los 662 delegados electorales que van a trabajar también el domingo próximo”.El despliegue de los materiales que se realiza desde la Secretaría Electoral Nacional de la provincia “será el jueves próximo, que será retirado por el Correo Argentino y resguardado en las oficinas del organismo en la provincia y custodiado por el Comando General Electoral”. En tanto, el día sábado “va a ser entregado a los delegados electorales de las 662 escuelas, que van a estar abiertas en la elección de doble vuelta el próximo domingo”.En relación al desarrollo de la jornada, Godoy Peremateu consideró que el procedimiento de votación de cada uno de los electores “será muchísimo más ágil que la elección general, ya que la oferta va a ser muy concreta, porque dentro del cuarto oscuro habrá dos boletas de quienes se postulan como candidatos a presidente (Sergio Massa y Javier Milei)”.Al respecto, la funcionaria nacional recomendó que “se refresquen los datos en el sitio www.padron.gob.ar , para chequear en qué escuela y en qué mesa y orden se está, para agilizar más el procedimiento”.En relación a las boletas destacó que serán consideradas válidas “las que postulen a los candidatos y que en su encabezado indiquen la fecha 19 de noviembre (que es la elección del balotaje) e, incluso, van a ser consideradas válidas las de estos candidatos, que tengan consignada la fecha de la elección general (22 de octubre)”.También, entendió que el procedimiento del escrutinio de mesa “va a ser muchísimo más ágil que en las elecciones anteriores”, pero aclaró que habrá que tener en cuenta que no antes de las 21 se van a poder dar a conocer los datos de los resultados provisorios en la noche del domingo, porque es el horario que establece la Legislación vigente”.