Medina: "Massa tuvo mayor solvencia y la virtud de desplegar sus argumentos"

Eduardo Medina, Licenciado en Ciencias Políticas, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, donde analizó el debate de candidatos a la presidencia de la Nación.



“Fue un gran evento de la política que acaparó la atención de casi medio país. La mayoría de los medios de comunicación dio como dominador del debate a Sergio Massa. También es importante analizar qué pasó a nivel internacional. Anoche diario El País, de España, un medio conservador, tituló en su twitter `Candidato peronista aporreó sin compasión al candidato libertario`. Eso nos da una pauta de cómo se ve en otros lugares. Nosotros a veces tenemos otras miradas, más influidas por el contexto”, expresó.



Indicó que el debate “por un lado les permite a dos personas zanjar algunas cuestiones desde el acuerdo. Están en total desacuerdo en sus plataformas, desde sus opiniones, pero en un ámbito consensuado, con ciertas normas, reglados, se ponen de acuerdo. Es como un punto de pacifismo ante tanta verborragia, violencia verbal que muchas veces se vive. Después un aporte de información al ciudadano para tener una elección clara el 19 de noviembre. Hay dos boletas, entra y se decide. El debate aporta esa información”.



“Es un producto puro que se produce en la televisión, en los medios, del cual el ciudadano puede estar mirando y sacar sus propias conclusiones sin influencia. Saltea la fragmentación y segmentación que se da en los medios. En estos casos los candidatos tratan de hacer una diferenciación con respecto al contrincante. En EE.UU, por ejemplo, se tiende al acuerdo, más allá que hay un desacuerdo de base entre republicanos y demócratas. En España, en tanto, ahí generalmente se pelean, un poco lo que se vio anoche”, indicó.



El único punto “donde hubo algo de acuerdo fue en el eje de seguridad. Milei reivindicaba a Rudolph Giuliani y es amigo de Massa. De hecho, muchas de las políticas de seguridad de Nueva York él trató de llevarlas a Tigre”.



“El punto a favor de Massa era la preparación, estamos en lo que se dice, desde que Massa es candidato, ante un político profesional, cosa que no existe mucho en el país. Es alguien que se prepara justamente para este tipo de debates. Milei pudo haber tenido una preparación pero fue vencido por sus sentimientos, sus miedos, temores. Lo que podemos destacar de Massa es la prolijidad de la palabra, el buen uso. Terminaba el segundo y terminaba su alocución. Dicen los analistas que ese 10 por ciento que estaba indeciso, también tiene esto en cuenta. Los debates no inciden tanto, pero sí permite cambiar los criterios con los que el votante puede apoyar a su candidato. Es posible que el votante de Milei lo vuelva a votar pero por otros criterios, quizás por verlo más débil, por verlo disminuido”, consideró.



En las líneas editoriales “de grandes medios hoy hubo cambios y lo daban como derrotado a Milei. También según lo que dijeron quienes estaban ahí, no hubo representantes de Juntos por el Cambio. Durán Barba dijo hoy que tendrían que haber estado, que fue una falta de compañerismo, de respaldo”.



“Creo que al debate lo ganó Sergio Massa, pero en una serie de criterios que podemos pensar tuvo mayor solvencia, tuvo la virtud de poder desplegar sus argumentos y decir lo que había planificado. Creo que lo que pasó va a quedar como una máxima dentro de los debates a la hora de preparar un candidato para un debate. Quedó como una máxima de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Milei quedó muy en desventaja”, opinó.



“La situación de debilidad en la perspectiva social a veces puede ser un punto a favor. Y creo que en ese sentido está todo muy ajustado. Hay una guerra de encuestas medio psicológica, que vienen poniendo a Massa abajo, pero la perspectiva general, el clima que se genera en Juntos por el Cambio y los libertarios, ven a Massa como un posible. Hoy creo que se inclinó la balanza, pero eso no dice absolutamente nada. El domingo a las 18 hs se sabrá. Será una expectativa muy importante”, finalizó. Elonce.com