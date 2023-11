“Milei no puede venir a reivindicar a una asesina”, dijo veterano de Malvinas

En una entrevista exclusiva con el programade, el veterano de guerra y presidente del Centro Veteranos Malvinas Paraná, Jorge Benítez, expresó su repudio a las recientes declaraciones de Javier Milei durante el debate presidencial.Benítez comenzó destacando el impacto negativo de las palabras de Milei: "Ofende a los veteranos de guerra y sus familiares, también a toda la Argentina. Hay una ignorancia sobre el tema Malvinas porque hablar de esa forma da a pensar que no conoce sobre el tema."El presidente del Centro Veteranos Malvinas Paraná no dudó en criticar la reivindicación de Milei hacia Margaret Thatcher, ex Primera ministra del Reino Unido: “Especialmente reivindicando a una asesina como esmás las secuelas de los que sobrevivieron, entonces, Milei no puede venir a reivindicar a una asesina de esta forma”.Asimismo, Benítez, compartió más detalles: “Todavía tenemos algunos videos, del día siguiente después del hundimiento, mostrando cómoTranscurridos 15 años, cuando se le hace una entrevista y se le pregunta sobre el tema, responde que, si tuviera que tomar la decisión lo haría nuevamente, especialmente contra los argentinos”.En esta misma linea, el veterano recordó las palabras de Thatcher después del alto al fuego: “El día después del alto al fuego, Margaret Thatcher decía que había 15 mil argentinos prisioneros y que de ahí en más las decisiones las tomaban los kelpers, es decir, implementaba la autodeterminación en ese momento".Benítez también hizo referencia a la legislación reciente: “El 15 de junio del año pasado se promulgó la ley 27.671 en la cual se indica que todos los funcionarios tienen que tener una capacitación sobre Malvinas. Pero estos dichos lastiman y ofenden, además de comparar con un partido de fútbol, como que si un partido de fútbol fuera lo mismo que una guerra e incluso se equivocó de jugador y de país”.Con gran preocupación, el veterano advirtió sobre las posibles consecuencias: “Ojalá la gente entienda de lo que nos puede llegar a pasar si tenemos a esta persona al frente del país. Es muy peligroso porque tiene un desconocimiento total y quedó demostrado anoche”.Benítez concluyó con un llamado a la acción: