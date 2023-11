Propuestas de Milei para comercio internacional: para Bahillo

Ayer transcurrió el último debate presidencial entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei, donde hubo duros cruces en materia económica. Precisamente sobre comercio internacional, el candidato libertario optaría por romper esos lazos y aseguró que "".Por tal motivo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,, estuvo en, que se emite por, para tratar de remarcar el impacto que podría generar una medida de ese calibre en caso de que gane las elecciones el próximo domingo. En esa instancia, recalcó: “”.Por ese motivo, aclaró cómo se gestiona este tipo de acuerdos: “”. Por ejemplo, el funcionario explicó que China es el principal destino de la carne vacuna, donde remarcó que el 75% va destinado a esa zona.l. Recuerdo una problemática que tuvieron los cítricos entrerrianos que iban a la Unión Europea”, remarcó.Por otra parte, se mostró visiblemente preocupado por la posibilidad de perder un aliado comercial como China: “No es fácil conseguir un país de 1.500 millones de habitantes que demande a la harina y al aceite de soja como base alimentaria importante en sus comunidades y como proceso de transformación de la proteína vegetal y animal. Esa característica de consumo productivo, no es tan fácil reemplazar un gigante mundial del comercio como es China”.Luego volvió a cruzar a Milei y apuntó: “. Si se quiere dar los gustos, se tiene que buscar otro trabajo”.“Por otro lado, todos los países del mundo, inclusive Estados Unidos, es uno de los países más restrictivos a la hora de administrar su comercio. No es fácil ingresar con productos al mercado de Estados Unidos si no es a cambio de recibir algún producto de ellos. Es la lógica del comercio internacional y ahí intervienen los mercados”, amplió.En cuanto a su gestión, valoró qué puntos son los más importantes en Argentina: “En nuestro país, las economías regionales transforman y generan valor. El promedio de la exportación de precio de la tonelada de una economía regional es de 1.502 dólares y el promedio de las exportaciones argentinas está en el promedio de los 700 dólares. Por lo cual, nuestro país tiene una matriz productiva muy diversa, con economías regionales muy importantes y un fuerte perfil exportador y un mercado interno muy dinámico”.Para cerrar, habló sobre las gestiones que realiza por pedido del ministro de Economía: “En las últimas tres semanas, Sergio Massa me ha pedido distintos trabajos que tienen que ver con simular a partir de la estructura de costos impositivos que tienen las cadenas y los cultivos una modificación. En algunos casos tienen que ver con una reducción de retenciones: cómo impactaría en la recaudación, en la economía del productor y está pensando mucho más en bajar impuestos al sector y no aumentarlos”.