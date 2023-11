Video: Para ministro bonaerense, Milei propone un transporte basado en “rentabilidad”

El ministro de Transporte de Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, en diálogo con el programa Mediodía de Noticias, de Elonce, expresó su opinión sobre las propuestas de la Libertad Avanza en torno a los servicios públicos. “Se basarán solo en la rentabilidad”, sostuvo.



D'Onofrio, hizo referencia al proyecto de transporte y sostuvo que desde Unión por la Patria, se busca que “todos los derechos estén respetados y es el Estado el que tiene que asegurarlos y a través de la redistribución de la riqueza, las asimetrías se van a ir achicando”.



Al ser consultado, como fuera el precio del boleto ante una eventual quita de subsidios y señaló que “el pasaje de colectivo pasaría a costar como 700 pesos en la zona del Gran Buenos Aires, el tren más de 1100 pesos y el Mar del Plata tendrían un pasaje elevado también”.



En este sentido, D'Onofrio, expresó que “en aquellas ciudades donde la cantidad de pasajeros es menor, la rentabilidad es baja y la tarifa sería aún mayor, por eso lo que propone la Liberad Avanza es sacarle una palabra a esto y pasarlo de Transporte público de pasajeros a simplemente transporte de pasajeros . Solo un contrato entre particulares, donde lo único que se respetaría es la rentabilidad, no el derecho de los ciudadanos”.



En otro punto de la entrevista, D'Onofrio fue consultado sobre el debate presidencial de domingo donde participaron los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, y aseguró que “se expusieron los dos modelos de país que se pretenden: uno no pasó si quiera la categoría de ensayo de secundaria, atado a un dogma sin la menor posibilidad de ser flexible a a la realidad del mundo, no tenía idea de la economía del país; y por el otro quien quiere un esquema de país con el Estado presente y desea venderle al mundo los productos nacionales”.





