UPCN impulsa jerarquización de trabajadores en Paritaria Sectorial de Educación

"Seguimos trabajando en el proyecto que modifica el Reglamento del sector", informó la Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez. Señaló que el objetivo es "que se reconozcan derechos que no están explícitos en la normativa vigente, que hace que muchas funciones queden a criterio de los directivos". Remarcó que " UPCN propone establecer criterios objetivos que apunten a evitar esa discrecionalidad".



El Sindicato quiere que el nuevo "Reglamento de funciones del Personal Auxiliar de Educación" que se discute en la Paritaria Sectorial y que reemplazará a la vigente Resolución N° 2231, prevea la capacitación permanente para los y las trabajadoras, y la posibilidad de que la lleven adelante las organizaciones gremiales, con la previa aprobación del CGE respecto a los contenidos y de la calidad de la formación. "En UPCN tenemos una trayectoria en capacitación", resaltó Domínguez, por lo que aseguró que el gremio se encuentra preparado para llevar adelante esta tarea.



Asimismo, se modificará definitivamente la denominación no docentes y se los llamará, en todos los casos, auxiliares de educación. "Esto incluye no sólo a ordenanzas, sino también a choferes, peones de campo, administrativos, entre otros", subrayó Domínguez.



Otra consideración de suma relevancia que realizó UPCN, es la incorporación del 190 de la OIT como marco para la protección de la integridad de las y los trabajadores frente a las situaciones de violencia y acoso en los ámbitos laborales. Creemos que el tema debe estar presente siempre que hablemos de condiciones laborales y por eso es un punto que se sostuvo con firmeza en las discusiones.



Respecto a las compensaciones por trabajo en feriado, el Sindicato propone que se contemple no solamente el día, sino también las horas trabajadas. "De este modo, si el compañero trabajó una hora fuera de su jornada laboral, le tienen que devolver dos, y si trabajó sábado, domingo o feriado, le tienen que devolver dos días. Esto no estaba claro en la resolución anterior", explicó.



A su vez se propuso que se incorpore el mismo régimen de licencias y franquicias que tiene el resto de los trabajadores de la administración pública, ya que hasta ahora está limitado a lo que establece el Decreto 5703.



Por otro lado, se incluye la participación de los auxiliares de Educación en los días institucionales, reconociendo sus aportes como parte de la comunidad educativa.



En relación a las postulaciones para el ingreso, "la intención de UPCN es que el CGE se comprometa a elaborar un listado por orden de puntaje y mérito, y que quede formalmente establecido que se hará de esta manera", apuntó la Secretaria Adjunta del Sindicato.



Por último, se propuso la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento del Reglamento para el caso de realizar modificaciones o interpretar algunos de los artículos.