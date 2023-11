Para Bahillo, la propuesta de Milei de comercio internacional: "Es una falacia"

"En términos productivos, (a Milei) no se le escuchó una propuesta para el sector agropecuario. La única es limitar relaciones con China o Brasil, lo que es una falacia", indicó Bahilo a Radio Universidad de Entre Ríos.



El funcionario, que asistió al debate presidencial de anoche en la UBA, indicó que "quedó claro de forma contundente quién está preparado para ser presidente y quien no".



"Si les pido dos o tres propuestas de Milei entre los seis temarios que formaron parte del debate, realmente no las tenemos", añadió el secretario.



Como contrapartida, aseguró que el candidato de Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa, "desarrolló y amplió los seis ejes, con contenido, acciones concretas, y la templanza de alguien que conoce el funcionamiento del Estado".



En cuanto al rol del Estado en las relaciones comerciales internacionales, se refirió a una serie de acciones indispensables, entre las que mencionó el rol del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), por ejemplo, en las exportaciones de carne bovina a China.



En este caso, hizo hincapié en una serie de pasos que deben acordar ambos países respecto a determinadas situaciones como el "estatus vinculado a la fiebre aftosa, brucelosis, tuberculosis".



Cuando Milei se refiere a la ruptura de las relaciones con Brasil y China lo dice "con una liviandad que espanta, como por ejemplo reemplazar a un mercado como China que tiene 1.500 millones de habitantes"



"Massa se manifestó con la contundencia que lo caracteriza, definiendo prioridades y pidiendo el voto hasta a quienes no le tienen toda la confianza", enfatizó Bahillo.



De hecho, el candidato oficalista "llegó claramente al electorado que hay que convencer, mientras Milei balbuceaba y no se le entendía, sin quedar en claro que quería ser presidente".



Respecto a las expectativas de cara al balotaje del próximo domingo, Bahillo instó a ser "respetuosos" porque -afirmó- "los pollitos se cuentan cuando nacen, no antes".



"Caer en el exitismo sería un error porque hay que esperar que la gente decida", aseveró.